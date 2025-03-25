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續任經典賽教頭 曾豪駒等球團放行

2025/03/25 05:30

曾豪駒今年轉任樂天一軍首席教練，是否能續任經典賽台灣隊總教練，仍待球團內部討論後決定。（資料照）曾豪駒今年轉任樂天一軍首席教練，是否能續任經典賽台灣隊總教練，仍待球團內部討論後決定。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職會長蔡其昌原定昨天拜會樂天桃猿球團，正式提出邀請今年轉任樂天一軍首席教練的曾豪駒，續任經典賽台灣隊總教練，不過，由於樂天球團還要內部討論、整合意見，雙方將另外再約時間會面。

曾豪駒去年11月帶領台灣隊贏得世界12強棒球賽冠軍，今年2月再領軍拿到2026年經典賽會內賽參賽資格，帶隊績效獲得高度肯定，外界普遍認為曾豪駒是經典賽總教練的不二人選，只要走完必要的程序就可以確定，但是因為曾豪駒今年在樂天的身分轉換，出現了一些變數。

樂天副領隊沈鈺傑表示，去年12強賽時曾豪駒是二軍總教練，今年轉任一軍首席教練，身分不同，責任也不同，如果曾豪駒續任台灣隊總教練，時間如何調配等問題，球團還需要內部討論，取得共識之後再和會長會面。

台灣隊打完經典賽資格賽的當天，棒協就曾獲得訊息，台灣隊會內賽將分在東京巨蛋進行的預賽C組，如果沒有變化，台灣隊將從明年3月5日起連打4天，依序出戰澳洲、日本、捷克和韓國，取分組前2名晉級8強複賽，過去台灣隊只在2013年曾晉級複賽。

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