企排聯賽》連3天5局大戰 鯨華奪第2冠

台北鯨華拿下企排甲級聯賽女子組冠軍。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕歷經連3天的5局大戰，台北鯨華昨在殊死戰以25：14、21：25、24：26、25：23、15：11力退高雄台電，拿下企業20年甲級排球聯賽女子組冠軍，隊史第2冠到手。

連莊完成男子組3連霸。（企排提供）

粉碎台電11冠美夢

鯨華連3年都打進冠軍賽，但去年鎩羽而歸，今年則在3戰2勝制的冠軍賽打好打滿，昨在第4局一度浪費22：18的領先優勢，被台電連拿5分逆轉，還好最後穩住陣腳，決勝局也延續氣勢，打出6：1的開局後揚長而去，粉碎台電想重返榮耀及挑戰隊史第11冠的美夢。

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「真的好不容易，很心疼球員，真的很累。」鯨華教練鄧衍敏表示，今年在主力廖苡任離隊、林書荷受傷後，陣容重組也得重新磨合，不少球員都很年輕，但也證明球員的實力及抗壓力。

教練一度緊張到念法號

鄧衍敏開玩笑地說，其實在第4局領先被翻盤時，自己內心只能不斷念法號，但她秉持相信球員的心，遠遠比場上任何戰術都重要的想法，是最後克敵制勝的關鍵，「大家信任彼此，用球不落地的精神聯手拚下這一冠。」

鄧衍敏上週才帶領北市大拿下UVL女子組冠軍，現在又率隊勇奪企排后冠，滿足之餘也露出疲態，她在短暫休息後將到高雄國訓中心帶領女排培訓隊備戰今年的國際賽，「雖然很累，但我甘之如飴，希望能帶領大家越來越好。」

男子組連莊隊完成3連霸

男子組方面，連莊以25：18、25：19、25：21橫掃雲林美津濃，在3戰2勝制的冠軍賽勝出，完成3連霸。

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