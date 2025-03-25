賽前收一軍指令 林培緯敲安回應

林培緯賽前被告知今年從一軍開季，昨一上場就擊出安打。（記者廖耀東攝）

熱身賽連3場有安打、打點

〔記者徐正揚／嘉義報導〕昨賽前被教練告知今年將從一軍開季的林培緯，開賽後首次打擊就擊出安打，助統一獅1局下先馳得點，公辦熱身賽連續3場有安打與打點，他很期待開幕戰的到來，屆時將是生涯第一場在大巨蛋的例行賽，希望今年從一軍開始也在一軍結束。

林培緯2022年季中選秀第2輪被統一指名，前2年在一軍出賽15場，去年9月10日擊出生涯首轟，今年首次打公辦熱身賽交出15打數5安打、打擊率0.333的亮眼成績，全隊3轟由林安可與他包辦，打點7分與中信兄弟曾頌恩並列最多，是球隊寄予厚望的右打重砲。

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受到火腿萬波中正啟發

林培緯指出，自辦熱身賽打得並不順，以為不會參與對火腿交流賽，很幸運被放進名單，現場看到萬波中正擊出2分彈，佩服他打擊沒有多餘動作，也獲得啟發，確信打擊要走的方向，不再像前2年執著擊球仰角，前天的2分彈也是想把球打強，剩下的讓結果自然發生。

林培緯表示，原本不在公辦熱身賽名單內，以為今年又從二軍出發，因為有人受傷獲得遞補，還迎來首次從一軍開季，「當然開心啊！雖然去年9月都在一軍，卻在潘威倫引退賽當天下二軍，錯過生涯第一場大巨蛋例行賽，今年終於有機會，如果可以上場就更好了！」

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