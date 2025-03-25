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籃球亞冠賽》2度延長賽激鬥 領航猿驚險首勝

2025/03/25 05:30

盧峻翔（左）在正規賽第4節關鍵2分，驚險延長戰線，領航猿最終擊敗馬來西亞森美蘭金群利金鹿，拿下首勝。（取自官網）盧峻翔（左）在正規賽第4節關鍵2分，驚險延長戰線，領航猿最終擊敗馬來西亞森美蘭金群利金鹿，拿下首勝。（取自官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨在BCL亞洲籃球冠軍聯賽資格賽首戰和馬來西亞森美蘭金群利金鹿激戰到2度延長，靠著葛拉漢終場前8秒的致勝2分球，最終以98：95驚險搶下首勝。

葛拉漢終場前8秒 致勝2分球

BCL分成東亞區、東南亞區進行資格賽，東亞區包含印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡、泰國、台灣的6支冠軍球隊，以及台灣與蒙古的亞軍球隊，共8支隊伍，分成A、B兩組進行資格賽。

領航猿在A組，和印尼雅加達明燈、馬來西亞桑美蘭金群利金鹿和蒙古比什雷爾特金屬同組；新北國王則和泰國高科技、蒙古烏蘭巴托野馬以及新加坡聖公文化在B組，取分組前2晉級4強。

領航猿昨面對金群利金鹿，上半場在布依德、瓊斯各拿13分帶領下，取得雙位數優勢，最多還曾領先到19分，未料第4節失誤連連讓對手超車，靠著盧峻翔關鍵兩分，驚險延長戰線。只是領航猿在第1次延長時也未能把握機會，又被大馬逼平，一路戰到第2次延長才分出高下。

領航猿昨團隊命中率36.9%，不太理想，瓊斯繳出24分、12籃板全隊最高，布依德和盧峻翔皆有20分進帳。不過，近期盧峻翔「四線出擊」，PLG、東超、亞洲盃男籃資格賽和BCL都有出賽且皆為先發，昨有些顯露疲態，命中率保持在43.7%，卻出現6次失誤。

大馬金群利金鹿幾乎是國家隊班底，曾來過台灣打瓊斯盃的莫雷繳出全隊最高28分，歐巴薩17分次之。

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