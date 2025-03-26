魔鷹打不出來 台鋼仍創5成勝率

台鋼洋砲魔鷹在公辦熱身賽打擊率僅0.194。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕台鋼雄鷹昨雖以1：8敗給中信兄弟，加入中職3年卻首次以5成勝率結束公辦熱身賽，對戰各隊都打成1勝1敗平局，總教練洪一中認為，年輕球員雖然有進步，一切要等開季才見真章，最擔心的是去年包辦全壘打、打點雙冠王的魔鷹，「他的狀況真的很差。」

兄弟陳俊秀單場雙安3打點，包括一發陽春砲。（記者廖耀東攝）

洋砲0長打狀況差 洪總最擔心

台鋼雄鷹近3年公辦熱身賽成績

魔鷹去年在公辦熱身賽打擊率0.333、打點7分、全壘打1發，今年打擊率0.194、打點3分、全壘打掛零，洪總指出，魔鷹去年長打還有4支，今年連1支都沒有，三振卻從4次變成12次，平均打不到3次就被三振1次，「感覺他還沒有準備好，如果他打不出來，我們就會比較辛苦。」

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台鋼今年在公辦熱身賽只有2次失誤是各隊最少，洪總認為，各隊找的洋投愈來愈好，比賽用球不像以前那麼「彈」，打擊愈來愈不吃香，守備的重要性就更提高，台鋼的年輕球員雖然有進步，進步幅度夠不夠卻是另一回事，「公辦不完全是一軍強度，我們的守備是不是這麼好，等球季打下去才知道。」

第4號先發江承諺 遭兄弟背靠背

台鋼昨派江承諺先發，用94球投5局失3分，其中2分是被許基宏、陳俊秀連續陽春彈轟掉，公辦熱身賽先發2場都承擔敗投，但洪總表示，開季先發輪值扣除3名洋投，第4號應該是比較有經驗也相對穩定的江承諺，第5號從陳柏清、王柏傑2名左投擇一擔任。

中信在4局上靠著高宇杰敲出安打，送回曾頌恩，終於結束跨三場、連21局未得分的乾旱期，火藥庫總算開門，全場敲15安，包括許基宏、陳俊秀和詹子賢都開轟。

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