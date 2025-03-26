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熟悉的王柏融 揮棒後單手延伸

2025/03/26 05:30

王柏融連3場敲安，公辦熱身賽打擊率衝上0.393。（記者廖耀東攝）王柏融連3場敲安，公辦熱身賽打擊率衝上0.393。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕王柏融昨首打席就擊出二壘安打，不僅連3場有安打，更以生涯第2高打擊率結束公辦熱身賽，他表示，今年春訓沒做特別改變，也許因為讓想法簡單化，打擊有種回到赴日以前的感覺，台鋼雄鷹總教練洪一中也有相同看法，期待他今年交出好表現。

王柏融22日對味全龍首次在公辦熱身賽單場4安，24日對統一獅又敲2安，連同昨役也有安打，打擊率從0.222幾乎翻倍衝上0.393，一度登上今年公辦熱身賽打擊王，明顯優於去年的0.120，不少教練與球員都點出，他最近出棒很有自信，揮棒後的延伸都是單手，與去年在台鋼、前幾年在火腿是雙手明顯不同。

Lamigo時期手感再現

王柏融指出，不論他在中職或日職，每次揮棒只要確實擊球、做好軌跡，單手或雙手都能順暢釋放力量，「每個人的習慣不同，可能我打得好的時候，單手延伸的情形比較多，大家才有這樣的印象，最近讓想法簡單化，揮擊的感覺確實不錯，好像回到Lamigo時。」

王柏融唯一一次在公辦熱身賽打擊率逾4成是2018年的0.533，年底以總值400萬美元的3年合約轉戰日職，洪一中認為，王柏融今年春訓狀況確實比去年好，打擊也有回到加盟火腿前的感覺，希望他能把好的手感維持下去。

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