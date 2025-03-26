林哲瑄致勝安 悍將季前3連霸

悍將林哲瑄（右二）9局上代打敲出致勝安，率隊擊敗龍隊，在公辦熱身賽取得3連霸。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕林哲瑄昨在第9局代打擊出致勝2分打點二壘打，助富邦悍將以5：3逆轉味全龍，2連勝結束公辦熱身賽，戰績6勝4敗確定排名第1，達成3連霸。

龍隊王維中先發5局無失分。（記者林正堃攝）

富邦前5局遭味全先發投手王維中壓制以0：3落後，王維中退場後，富邦開始追分，第9局2：3落後時，范國宸和董子恩連續安打，並靠著暴投進佔二、三壘，味全故意保送代打的戴培峰，富邦再起用林哲瑄代打，打出直擊左外野全壘打牆最上方的二壘打連得2分，蔡佳諺再打出高飛犧牲打，富邦5：3超前。

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林哲瑄表示，當時鎖定直球，果然第1球就是直球，就積極出棒，打出去只全力跑壘，沒有看球的落點，看到隊友對著他比出做重訓的動作，才知道打得非常遠。富邦也提出重播輔助判決，不過並未改判全壘打。

赴美特訓有成

揮棒加速10英里

林哲瑄清楚知道自己前幾年打擊的問題很大，去年季後特地到美國受訓，透過運科的協助，揮棒速度提升約10英里，春訓中肌肉量也增加，打出去的球果然變得更強，有回春的感覺，希望把這種打擊手感帶到球季賽，能給球隊更多幫助。

富邦總教練陳金鋒表示，打者春訓以來調整得不錯，投手雖然有些不穩定，但熱身賽都會測試各種球路，熱身賽要求全隊要以季賽同樣的心態來打，或許是戰績不錯的原因，不過熱身賽大家都在調整，投手也不會投太長，和季賽並不同，開季仍不能掉以輕心。

王維中公辦熱身賽初登板，用49球就投完5局，只被擊出3支安打，3：0領先退場，可惜牛棚未能守成。

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