曾聖安體型會騙人 獲葉總高評價

味全去年選秀第1指名曾聖安，打擊表現獲教練團肯定。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍去年第1指名的高中新人曾聖安春訓表現亮眼，昨對富邦悍將先發擔任第1棒，5打席2次上壘。總教練葉君璋表示，曾聖安確定開季從一軍出發，並盛讚他運動能力突出，就像曾獲得國聯新人王的響尾蛇台裔外野手卡洛爾，值得期待。

確定一軍開季

首戰可能先發

曾聖安在公辦熱身賽出賽6場，20打數擊出6支安打，包括1支二壘打，打擊率0.300。味全打擊教練克魯茲日前表示，曾聖安的揮棒幾乎沒有缺失，讓他想起去年簽下大聯盟史上最大合約的大都會索托。

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葉君璋指出，曾聖安和卡洛爾都是光看體型不知道運動能力這麼好的選手，有速度又有打擊爆發力，就像會在小聯盟看到什麼都好、只欠缺經驗的年輕球員。

葉君璋表示，球季首戰曾聖安應該就會先發，並笑說：「我這樣講，他會不會睡不著？」

曾聖安表示，自辦熱身賽時打得並不好，經過和教練討論並請教學長，把打擊動作中多餘的東西拿掉，找到最舒服的揮棒，公辦熱身賽終於看到成果，雖然被認為像索托、卡洛爾，但他並不會特別去學誰，畢竟每個人的身體素質和習慣都不同，要找出最適合自己的動作。

曾聖安原本還沒有註冊在60人正式球員名單，穿121號球衣，確定開季一軍後第1個改變就是背號變成2位數的50號，他表示，因為能挑的號碼中50號看起來最順眼。

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