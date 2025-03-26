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野獸傳奇續演1年 42歲林志傑照樣勇

2025/03/26 05:30

原先決定今年最後一舞的勇士明星球員林志傑，昨宣布再戰一年，「野獸」傳奇生涯將再延續。（記者王藝菘攝）原先決定今年最後一舞的勇士明星球員林志傑，昨宣布再戰一年，「野獸」傳奇生涯將再延續。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕去年開季前才宣布要迎來最後一季的42歲「野獸」林志傑，決定打破先前的決定，富邦勇士昨趁著本季例行賽主場最終戰，宣布和林志傑續約1年，野獸的傳奇生涯將再延續！

仍是勇士本土得分王

林志傑本季場均貢獻10.1分、3.4籃板、2.8助攻，仍是勇士本土得分王，放眼整個PLG也只有領航猿盧峻翔、李家慷、鋼鐵人陳范柏彥和獵鷹谷毛唯嘉得分比他高，而林志傑平均上場時間還不到20分鐘。

球團積極保護 助延長生涯

勇士領隊許晉哲指出，林志傑開季前有傷，導致狀態不好才考慮退休，不過球團積極給予保護，控制上場時間，希望幫助他延長生涯，「現在大家可以看到，林志傑的體能、狀態越來越好。」

勇士執行教練吳永仁則透露，「先前球隊傷兵太多人手不足，我都要下去團練，想不到傑哥還用力給我拐子，讓我們知道他身體很硬朗！」

昨是勇士本季例行賽主場最終戰，林志傑願意再戰，也就沒有引退儀式，許晉哲表示，若林志傑真的要退休，球團勢必要舉辦盛大儀式，農曆新年後開始跟他討論，他思考後決定再戰1年，球團當然全力支持。

林志傑昨在場上的一舉一動都是焦點，不過他只得到5分，他也自嘲上場後球隊從大幅領先被獵鷹追近，「我在場上正負值-18是最差，還好隊友很爭氣把這場贏下來。」

林志傑在球迷心中的地位無庸置疑，賽後不少人留下並高舉他的毛巾為他喝采，他也開心的與球迷互動，他表示，既然決定再戰1年，就不會多想，「我們之後還有季後賽，希望球迷能再來幫我們加油！」

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