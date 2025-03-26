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PLG門面擔當 看好盧峻翔接棒

2025/03/26 05:30

林志傑是目前PLG人氣球星，未來接班人看好今年在國際賽表現出色的領航猿一哥盧峻翔。（資料照）林志傑是目前PLG人氣球星，未來接班人看好今年在國際賽表現出色的領航猿一哥盧峻翔。（資料照）

野獸人氣王 盧峻翔加把勁

〔記者林岳甫／台北報導〕「野獸」林志傑在台灣籃壇的成就、地位，放眼當今中、新生代球員，恐怕是無人能敵，未來有機會成為PLG門面的可能是今年在國際賽表現出色的領航猿一哥盧峻翔。

林志傑過去在SBL就是代表性球員，加上國際賽也有好表現，又具旅外經驗，使他成為台灣籃壇的看板球星。值得一提的是，過往曾放蕩不羈的林志傑，當初為了在中國CBA站穩腳步，也養成自律的習慣，過去征戰國際賽的休兵日，他也會到健身房維持最佳體能，他的高度自律讓勇士領隊許晉哲都讚不絕口。

後林志傑時代

勇士一哥誰扛？

林志傑在2019年離開CBA返台加入勇士，立刻成為球隊指標球星，賽前球員介紹總是享有最大的歡呼聲，時至今日人氣依舊不墜。

如今，42歲的林志傑決定續戰1年，對球迷而言是福氣，只是，無論PLG或台灣籃壇都需要能接替林志傑的球星。目前在PLG打出接班架式就屬盧峻翔，但他的人氣還遠不及林志傑，還需有更多實戰成績來證明自己。至於勇士隊還找不到合適人選，周桂羽、洪楷傑甚至是2022年選秀狀元張鎮衙，都還要再努力。

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