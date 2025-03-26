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湖人完全體輸得難看 詹皇拒受訪

2025/03/26 05:30

湖人昨輸給魔術，近10戰只拿3勝，詹姆斯（中）昨貢獻24分。（路透）湖人昨輸給魔術，近10戰只拿3勝，詹姆斯（中）昨貢獻24分。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人傷兵陸續回歸，昨以「完全體」出擊卻又陷入苦戰，魔術在「雙槍」班切羅、F.華格納合砍62分帶領下，以118：106賞給湖人3連敗。

吞3連敗 東契奇32分無用

湖人上半場一度領先，易籃後進攻當機，加上禁區防線頻遭撕裂，無力逆轉戰局，近10戰只拿3勝。東契奇繳出32分、7籃板、7助攻，詹姆斯也有24分入袋。

球隊吞下3連敗，詹姆斯拒絕受訪，東契奇則表示，他有信心幫助球隊找回狀態，「這必須從我開始做起，我得多出聲幫助隊友，也要成為一個好的領袖。」

A.戴維斯復出 獨行俠贏球

從湖人被交易到獨行俠的A.戴維斯昨復出，他在對籃網一戰出賽27分鐘，拿下12分、6籃板、3助攻，助隊以120：101收下2連勝。戴維斯加入新東家後僅出賽1場，繳出26分、16籃板、7助攻的亮麗數據，卻在該戰受傷，休兵1個多月。

近期獨行俠傷病問題嚴重，差點因不足聯盟規定的最低8名球員無法參賽。如今戴維斯回歸，他自認身體狀況還不錯，且身為球隊領袖應該要站出來，「看到他們每晚奮戰到精疲力盡，對我來說，在感覺健康的時候從來不會猶豫是否要復出。」

戴維斯的加入令隊友士氣大振，昨獨行俠團隊命中率達56.3%，馬歇爾攻下全隊最高22分，汀維迪16分、12助攻。

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