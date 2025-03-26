亞洲盃資格賽》安以恩進球空歡喜 台灣不敵土庫曼

台灣隊安以恩下半場靠自由球破門，一度扳平戰局，可惜最終以1：2不敵土庫曼。（足協提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男足昨在2027年亞洲盃資格賽最終輪首戰，雖然一度靠著安以恩在下半場的自由球破門扳平戰局，卻未擋下對手在禁區的進球，最終以1：2不敵土庫曼。

世界排名165的台灣隊，在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票。

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會內賽門票 4搶1激戰

台灣隊過去和世界排名143的土庫曼5次交手1勝難求，昨再次碰頭，安以恩、班吉和游耀興在前場展現具威脅性的進攻，可惜都欠缺臨門一腳，雙方上半場以0：0戰成平手。

下半場兩隊都開啟攻勢，土庫曼在第48分鐘靠著塔加耶夫的禁區起腳先馳得點。安以恩在第63分鐘帶球被對手絆倒，獲得自由球後遠射破門，助台灣隊扳回一城，這也是他在國家隊的第6顆進球。

不過台灣隊第83分鐘禁區沒能及時清球，讓古巴諾夫逮到機會，跟進後直接於門前將球擺進，隨後台灣沒能再進球，勝負就此底定。

台灣隊主帥懷特表示，「我們踢出很好的比賽，陣中年輕球員也表現得很棒，只是最後結果有點不幸。」他也喊話希望球員繼續努力，下一場6月10日在客場對上斯里蘭卡能拚下首勝。

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