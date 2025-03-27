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獅搶先亮牌28人 週六開幕戰攻蛋

2025/03/27 05:30

4局下林子豪敲出高飛犧牲打，助獅隊先馳得點。（記者廖耀東攝）4局下林子豪敲出高飛犧牲打，助獅隊先馳得點。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕中職昨完成今年最後1場公辦熱身賽，恰好讓中信兄弟與統一獅為29日在大巨蛋的開幕戰暖身，統一雖在9局上狂丟3分以2：4敗給中信，以4勝6敗在公辦熱身賽墊底，不過，總教練林岳平賽前就表示，這場的出賽名單就是一軍開季名單。

獅隊公辦熱身賽最終場出賽名單獅隊公辦熱身賽最終場出賽名單

開季名單 複製公辦熱身賽終戰

獅隊昨在公辦熱身賽最終戰的出賽名單，將是開季一軍名單。（記者廖耀東攝）獅隊昨在公辦熱身賽最終戰的出賽名單，將是開季一軍名單。（記者廖耀東攝）

獅隊週六開幕戰後，隔天回到台南主場開幕戰，迎戰台鋼雄鷹。林岳平指出，打完最後1場公辦休息2天就是開幕戰再度對上中信兄弟，昨晚讓大家活動一下準備進入新球季，這場的出賽名單基本上就是一軍開季名單，「最近感冒的、腸胃的，隊上還是有1、2個，除非有人受傷，或是出現其他狀況，名單才會更動。」

林岳平表示，一壘手有很多選項，林培緯、潘傑楷、林子豪都可以先發，蘇智傑基本上也OK，林子豪以三壘為主，去年因為開刀沒在一軍出賽，春訓前半段有點生疏，目前身體狀況不錯，兩人都需要持續出賽累積經驗或球感；投手陣容也大致確定，這週只先帶2個洋投，第3位洋投等下週再登錄。

獅象兩隊在開幕戰前各有行程，統一今晚安排一軍打紅白賽，順便測試亞太主球場的夜間照明設備，藉由實戰就燈光角度提供台南市府與廠商建議，中信礙於明天大巨蛋要進行活動彩排，改在洲際球場練球後再北上。

兄弟2連勝 擺脫熱身賽墊底

兩隊打完8局戰成1：1平手，統一9局上推出終結者陳韻文，連續被打4安又投保送先丟2分，2出局後保送江坤宇再奉送1分，邱浩鈞接手才結束這局。

林岳平表示，賽前就設定讓陳韻文首次在公辦投第9局，剛好平手讓他可以感受比賽張力，只是他的好球太好、壞球太壞，投球策略與思維還要調整。至於，新洋投蒙德茲先發用78球投5局，被打2支安打無失分，林岳平表示，蒙德茲的球威本來就不錯，最近2場共投9局都沒掉分，狀況明顯漸入佳境。中信最後2局共得4分逆轉戰局，也免於熱身賽戰績最後一名。

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