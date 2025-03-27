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外野手套幫忙 蘇智傑一壘零失誤

2025/03/27 05:30

本業還是左外野的獅隊蘇智傑（左），在公辦熱身賽兼守一壘，守備零失誤。（記者廖耀東攝）本業還是左外野的獅隊蘇智傑（左），在公辦熱身賽兼守一壘，守備零失誤。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／嘉義報導〕蘇智傑昨先發守一壘打第6棒，2局下首次打擊就敲出安打，今年公辦熱身賽以連4場有安打作收，擊出11支安打是統一獅打者最多，相較於最近4場狂敲7支安打，最欣慰的是在一壘守備零失誤，今年他有兩個重要目標，一是努力守好一壘，二是盡量不要受傷。

左外野仍是本業 連4場敲安

蘇智傑在春訓接到今年要兼守一壘的指示，他雖然在2017年守過9場一壘，但畢竟已是8年前。他表示，中職很多強打都是左打，擊向一壘的球都很強勁，現在逐漸知道如何在最好的位置應對球的速度與彈跳。

左外野仍是蘇智傑的本業，公辦熱身賽經常要從一壘移防，由於一壘手套還用不習慣，他接受教練與隊友的建議，守一壘仍用外野手套，「以前高國慶學長也有過，教練也說，盡量用最習慣的手套，比賽中會更專注。」

蘇智傑過去3年在公辦熱身賽的打擊率至少0.333起跳，但2022年4月初因自打球造成右膝臏骨骨裂休養4個月，去年開幕戰前接受右肘骨刺清除手術到5月底才復出，「那2年確實很可惜，不管春訓狀況再好，只要受傷都做白工，都要等傷養好了從頭開始。」

蘇智傑認為，有過前3年2次在季初受傷的經驗，也學到必須與身體狀況取得平衡，「該停就要停、該休息就要休息，真的不能硬拚。」

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