公辦熱身賽霸主 僅猿示範總冠軍

富邦悍將連3年公辦熱身賽戰績第一。（資料照）

〔記者林宥辰、羅志朋／台北報導〕中華職棒36年後天大巨蛋點燃戰火，過去3週各隊都利用公辦熱身賽調整陣容，並尋求可用之兵，但10場熱身賽戰績能否真實反映球隊120場例行賽團隊戰力，尚難斷定，教練團多少留一手，新球季開打就能見真章。

公辦熱身賽榜首與該年度晉級隊伍

今年富邦悍將以6勝4敗戰績拿到第一，並完成公辦熱身賽「另類三連霸」，但歷史數據顯示，贏在起跑點不見得就是最終的王者，6隊都心知肚明。

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中職自2006年舉辦公辦熱身賽以來，過去19次僅出現2次在公辦熱身賽拿到第一最終贏台灣大賽，為2012、2015年的Lamigo桃猿，其他17次都與總冠軍無緣。

富邦悍將2017年接手義大犀牛後，在9季公辦熱身賽，有5次拿到第一，依序為2018、20、23、24、25年，合計42勝23敗8和，勝率高達64.6%，不過前4次到了例行賽都鎩羽而歸，甚至從未打過台灣大賽，被球迷戲稱是「季前宇宙邦」，今年總教練陳金鋒率隊捲土重來，能否擺脫悲情一舉奪冠值得關注。

富邦另類3連霸

盼能旺進季後賽

中信兄弟靠最後2連勝收尾，4勝5敗1和，公辦熱身賽戰績擠上第5，看似難以完成球季2連霸，不過在過去4年3度贏得台灣大賽紀錄中，也都不是在熱身賽奪首位，甚至2021年還是5隊之末，最終卻能贏得台灣大賽，終結「7年6亞」的宿命。

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