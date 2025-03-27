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公辦熱身賽霸主 僅猿示範總冠軍

2025/03/27 05:30

富邦悍將連3年公辦熱身賽戰績第一。（資料照）富邦悍將連3年公辦熱身賽戰績第一。（資料照）

〔記者林宥辰、羅志朋／台北報導〕中華職棒36年後天大巨蛋點燃戰火，過去3週各隊都利用公辦熱身賽調整陣容，並尋求可用之兵，但10場熱身賽戰績能否真實反映球隊120場例行賽團隊戰力，尚難斷定，教練團多少留一手，新球季開打就能見真章。

公辦熱身賽榜首與該年度晉級隊伍公辦熱身賽榜首與該年度晉級隊伍

今年富邦悍將以6勝4敗戰績拿到第一，並完成公辦熱身賽「另類三連霸」，但歷史數據顯示，贏在起跑點不見得就是最終的王者，6隊都心知肚明。

中職自2006年舉辦公辦熱身賽以來，過去19次僅出現2次在公辦熱身賽拿到第一最終贏台灣大賽，為2012、2015年的Lamigo桃猿，其他17次都與總冠軍無緣。

富邦悍將2017年接手義大犀牛後，在9季公辦熱身賽，有5次拿到第一，依序為2018、20、23、24、25年，合計42勝23敗8和，勝率高達64.6%，不過前4次到了例行賽都鎩羽而歸，甚至從未打過台灣大賽，被球迷戲稱是「季前宇宙邦」，今年總教練陳金鋒率隊捲土重來，能否擺脫悲情一舉奪冠值得關注。

富邦另類3連霸

盼能旺進季後賽

中信兄弟靠最後2連勝收尾，4勝5敗1和，公辦熱身賽戰績擠上第5，看似難以完成球季2連霸，不過在過去4年3度贏得台灣大賽紀錄中，也都不是在熱身賽奪首位，甚至2021年還是5隊之末，最終卻能贏得台灣大賽，終結「7年6亞」的宿命。

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