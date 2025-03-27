晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

10萬球迷壯膽 中職挑戰超人氣球季

2025/03/27 05:30

公辦熱身賽票房總計10萬4596人，寫下聯盟新紀錄。（資料照）公辦熱身賽票房總計10萬4596人，寫下聯盟新紀錄。（資料照）

公辦熱身賽票房破紀錄

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職期待世界12強台灣隊奪冠帶來另一波熱潮，昨落幕的公辦熱身賽總觀眾突破10萬名觀眾，寫下史上最多紀錄，衛冕軍中信兄弟接下棒子，宣布29日結合燈光、音樂、舞蹈與棒球應援文化打造最震撼開幕戰，週六挑戰開幕戰最多觀眾的紀錄。

中職開幕戰對戰組合獅象大戰昨打完最後1場公辦熱身賽，合計30場吸引10萬4596人進場，超越去年的9萬3254人，以熱身賽史上最多觀眾的氣勢開季，中職會長蔡其昌也喊出本季目標場均觀眾數9000人，劍指史上第1次單季總觀眾破300萬。

去年味全龍作東的中職開幕戰有28618名觀眾參與，而今年開幕戰預售票已突破3萬張，提早宣告破紀錄，為了堆高障礙，中信找上去年打造周思齊引退賽的必應創造，首度為球隊的開幕戰操刀，盼能吸引更多球迷進場。

場均時間減至2小時52分

而熱身賽投球計時器從壘上無人20秒縮減至18秒、壘上有人25秒減至23秒，比賽節奏變得明快許多，平均每9局僅花2小時52分，寫下2011年（2小時46分）以來最快紀錄，不過例行賽的投球計時器將回歸原先的秒數，跟熱身賽的落差值得觀察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中