10萬球迷壯膽 中職挑戰超人氣球季

公辦熱身賽票房總計10萬4596人，寫下聯盟新紀錄。（資料照）

公辦熱身賽票房破紀錄

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職期待世界12強台灣隊奪冠帶來另一波熱潮，昨落幕的公辦熱身賽總觀眾突破10萬名觀眾，寫下史上最多紀錄，衛冕軍中信兄弟接下棒子，宣布29日結合燈光、音樂、舞蹈與棒球應援文化打造最震撼開幕戰，週六挑戰開幕戰最多觀眾的紀錄。

中職開幕戰對戰組合獅象大戰昨打完最後1場公辦熱身賽，合計30場吸引10萬4596人進場，超越去年的9萬3254人，以熱身賽史上最多觀眾的氣勢開季，中職會長蔡其昌也喊出本季目標場均觀眾數9000人，劍指史上第1次單季總觀眾破300萬。

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去年味全龍作東的中職開幕戰有28618名觀眾參與，而今年開幕戰預售票已突破3萬張，提早宣告破紀錄，為了堆高障礙，中信找上去年打造周思齊引退賽的必應創造，首度為球隊的開幕戰操刀，盼能吸引更多球迷進場。

場均時間減至2小時52分

而熱身賽投球計時器從壘上無人20秒縮減至18秒、壘上有人25秒減至23秒，比賽節奏變得明快許多，平均每9局僅花2小時52分，寫下2011年（2小時46分）以來最快紀錄，不過例行賽的投球計時器將回歸原先的秒數，跟熱身賽的落差值得觀察。

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