林智勝引退年有戲 還能改寫恰恰紀錄

43歲的林智勝今年將迎來職棒生涯最後一季。（資料照）
〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍將在3月31日為「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，公布引退賽時間和地點，今年例行賽他有機會跟10座球場告別，職業生涯起點澄清湖球場的最終戰是8月3日，球季的最後一站則是味全主場天母球場。
林智勝引退球季
挑戰得分王1090分障礙
43歲的林智勝今年迎來職棒生涯第22年，生涯304轟是中職歷史紀錄，雖然距離生涯2000安仍有154支，幾乎不可能達陣，但和彭政閔的歷史得分王（1090分）只差24分，仍有機會為自己再樹立1項中職障礙。
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味全今年將在10座球場比賽，包括6月在花蓮的主場、8月作客台鋼主場的台東賽事，林智勝有機會和家鄉的親朋好友說再見。值得一提的是，大巨蛋啟用後，林智勝尚未有出賽紀錄，若味全將引退賽安排在大巨蛋，將是他首度解鎖台灣首座室內球場。
董秉軒復籍
隨台鋼訓練
味全昨也宣布同意引退的董秉軒復籍，後續將透過讓渡程序協助他延續選手生涯。根據規章，龍隊最快3月29日開季才能申請讓渡，董秉軒已透過經紀人向台鋼雄鷹探詢機會，台鋼球團表示，經由教練團討論後，同意他隨隊訓練，觀察他的狀況。