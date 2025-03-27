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MLB開幕戰2.0 明天看大谷看混血台將

2025/03/27 05:30

卡洛爾（資料照）卡洛爾（資料照）

〔記者林宥辰、黃照敦／綜合報導〕大聯盟東京海外賽上週風光落幕，台灣時間明天各隊將展開美國本土開幕戰，衛冕軍道奇已先在東京巨蛋對小熊取得2連勝，明天上午7點首戰老虎，道奇史奈爾和老虎史庫柏爾將演出塞揚獎左投先發大對決。今年仍無台灣球員列入開季名單，就看本季誰能率先登上大聯盟。

台灣選手今年多人受邀參加大聯盟春訓，包括老虎李灝宇、海盜鄭宗哲、運動家台灣捕手林家正、投手莊陳仲敖和巨人鄧愷威，但隨著春訓尾聲，陸續被下放，鄭宗哲日前參與大聯盟主辦的新秀對抗賽，李灝宇則持續隨隊支援，兩人雖無緣大聯盟開季，但都和最高殿堂僅一步之遙。

現階段小聯盟層級較高的台灣小將，未來一年都是明年3月經典賽台灣隊觀察的重點球員，他們今年不僅要拚上大聯盟，且有機會季後返台為國征戰。至於有台灣血緣的響尾蛇卡洛爾（Corbin Carroll）和紅人費柴爾德（Stuart Fairchild）都在開季陣容，也將是台灣隊擬邀請參加經典賽的口袋名單，本季表現同樣受到台灣球迷關注。卡洛爾昨在春訓最終戰手感持續發燙，連8戰敲安，成為打擊「四割男」。

愛爾達體育台明天起直播大聯盟新球季，首日7點轉播由大谷翔平領軍的道奇，迎戰去年18勝4敗強投史庫柏爾掛帥的老虎軍團；10點繼續播出小熊對響尾蛇，卡洛爾先發亮相值得期待。此外，愛爾達本季也將機動選播小聯盟比賽，讓國內球迷可跨海為台灣小將加油。

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