業者籲運彩提高獎金比例 體育署︰內部仍在討論

業者呼籲提高運彩獎金支出比例，體育署長鄭世忠表示，會以開放心態來聆聽各種建議。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕運彩公會理事長何昱奇日前發表公開信，呼籲政府應正視《運動彩券發行條例》中的問題，其中現行法規的獎金支出率偏低，難以吸引玩家投注，削弱合法運彩競爭力，也讓投注資金流向非法地下賭盤，不利於國內體育發展。對於業界的訴求，體育署長鄭世忠表示，會以開放心態來聆聽各種建議，讓台灣體育產業環境變得更好。

支出上限7成8 難吸引玩家

何昱奇指出，目前《運動彩券發行條例》規定，運彩每賣出100元，最多僅能撥出約78元做為獎金返還，獎金支出率上限僅7成多，遠低於國際市場普遍80%至90%水準，難吸引玩家投注。因而不少人選擇賠率更高的非法地下賭盤下注，不僅讓國家體育失去資源，也可能因非法賭盤，影響國內體育發展。

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非法地下賭盤 搶走客源

另外，教育部體育署今年將升格為獨立的「運動部」，而行政機關擴編，若無配套的財務來源將加重政府負擔。目前國內體育發展一部分仰賴運彩資金，倘若運彩制度無法發揮最大效益，將使運動產業經費短缺，這也是為何應調整獎金支出率，來提升合法運彩吸引力。

鄭世忠︰會聆聽各方建議

針對外界建議，鄭世忠表示，目前內部仍在討論，「我們保持開放態度聽取各方意見，當然也關心業者、經銷商的情況，希望讓整體環境變得更好，國人能放心支持運彩，選手才可獲得更多資源也有助於運動產業發展。」

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