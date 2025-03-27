湯斯、哈特同場大三元 尼克隊史首見

尼克隊哈特昨完成大三元。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克隊湯斯與哈特昨同場完成大三元，締造隊史首見紀錄，聯手率隊以128：113擊敗獨行俠收下2連勝。

尼克隊湯斯（右）昨同場完成大三元。（法新社）

哈特繳出16分、12個籃板、11次助攻，締造本季第9次大三元，超越名人堂球星弗雷澤在1968-69球季的8次，寫下隊史單季最多大三元紀錄。他2018年效力湖人時曾在場見證隊友詹姆斯與波爾一起締造壯舉，如今輪到自己在紐約與湯斯共寫紀錄，直呼，「感覺實在太棒了。」

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29歲長人湯斯挹注26分、12籃板、11助攻，生涯第3度完成大三元，距離上次已超過3年，也讓他謙稱，「哈特這季就有9次，我只有1次，他為球隊犧牲很多，很高興看到他能擁有這樣的時刻。」

雷霆擒國王 率先60勝

西部方面，雷霆在一哥吉爾吉斯亞歷山大32分領軍下，以121：105收拾國王摘下7連勝，成為本季第一支60勝隊伍，勝場數也追平球隊搬至奧克拉荷馬後的紀錄，直逼隊史最多的64勝紀錄。

本季強勢問鼎MVP的「SGA」連續65場至少得分超過20分，超越杜蘭特獨居隊史第一，他表示，「我們每晚都在力求進步，希望成為一個更好的團隊，這也是我們這麼早就鎖定西部頭號種子的原因。」

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