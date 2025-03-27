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巴特勒重返熱火 勇士苦吞2連敗

2025/03/27 05:30

巴特勒在被交易後，昨首度回到前東家熱火主場，勇士在少了柯瑞下吞下2連敗。（法新社）巴特勒在被交易後，昨首度回到前東家熱火主場，勇士在少了柯瑞下吞下2連敗。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「士官長」巴特勒在被交易後，昨首度回到前東家熱火主場，勇士在少了柯瑞下陷入苦戰，最終以86：112吞下2連敗，目前戰績41勝31負仍居西部第6。

老東家致敬 球迷不領情

巴特勒這季主動提出「賣我」，和熱火撕破臉還因此被禁賽，最終如願離開熱火，改披勇士戰袍。這次他回到老東家，熱火依舊為他製作致敬影片，但噓聲卻大於掌聲，過去他在熱火的付出，球迷並不領情。

柯瑞因骨盆傷勢持續休兵，巴特勒單核帶隊卻打得相當艱辛，全隊三分球命中率僅23.7%，投不進又守不住對方，一路挨打，86分也是本季次低得分。巴特勒出賽29分鐘，進帳11分、6籃板，替補上陣的庫明加繳出全隊最高15分。

反觀熱火三分球命中率高達68%，艾德巴約攻下全場最高27分，赫爾羅進帳20分。巴特勒表示，很感激在這裡的時光，但在熱火的故事已過去，「我現在是勇士的一員，我有我的任務要達成。」

勇士總教練柯爾表示，柯瑞還在每日觀察名單中，有機會在對鵜鶘之戰回歸，「這是我們這季最重要一場比賽，且之前遭遇2連敗也該反彈了。」

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