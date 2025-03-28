UBA決戰》新人接班 政大挑戰5連霸

113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級四強與二級、一般組最終決賽今晚開打。 （記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕政治大學將在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級挑戰5連霸，總教練陳子威期盼換血過後的陣容能保持平常心，書寫屬於自己的篇章。

台灣師大林韋愷。（記者陳志曲攝）

宋昕澔、吳志鍇 擔重任

健行科大劉丞勳。（記者陳志曲攝）

政大本季雖面臨游艾喆、莫巴耶等冠軍班底離隊，大三主力宋昕澔、吳志鍇扛起重任，團隊展現傲人火力，預、複賽階段22戰有12場得分破百，場均攻下101.4分傲視群雄，以跨季48連勝之姿挺進四強，距離衛冕僅差最後2步。陳子威也認為，進攻端是本屆最大優勢，他也盼子弟兵忘掉學長的榮光，「希望能挑戰屬於他們的冠軍。」

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政治大學宋昕澔。（記者陳志曲攝）

台師大林韋愷信心喊話

台灣師大本季吊車尾重返四強，一哥林韋愷對於明天將強碰政大信心喊話，「壓力在政大那邊，外界比較不看好我們，就抱著挑戰者的心態，球是圓的，還沒打之前都很難講。」

健行科大連兩季在冠軍戰不敵政大，本季要擺脫亞軍宿命，挑戰隊史第4冠，隊長劉丞勳大四這季收穫頗豐，榮登新科得分王，加上泰山高中時期已連6季攻蛋的他昨難掩興奮，表示腳傷已無大礙，會全力以赴，希望用冠軍為生涯畫下圓滿句點。

健行劉丞勳：全力以赴

健行科大四強將對上第3種子輔仁大學，雖然自109年度起已對戰8連勝，不過預賽僅小贏3分，且該役輔大外籍生凱德爾沒登錄，複賽雙方再度碰頭，凱德爾又因傷僅打16分鐘就退場，四強若回歸戰局更難以預料。

113學年度大專籃球聯賽決戰今天將在台北小巨蛋進行一般組、公開二級共4場冠軍賽，公開一級四強戰明天接力登場，後天則是進行最終決戰。

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