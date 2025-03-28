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UBA決戰》重返榮耀 文化爭隊史第20冠

2025/03/28 05:30

文化大學鄭慧慈。（記者陳志曲攝）文化大學鄭慧慈。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕UBA大專籃球聯賽公開女一級四強連續5屆由相同4隊聚首，不過在衛冕軍世新大學陣容分裂後，態勢已大不同，頭號種子文化大學將力拚重返榮耀，劍指隊史第20冠。

鄭慧慈、王玥媞 爭冠本錢

文化在預賽階段打出10勝1敗，只輸給擁有多位前世新主力、本季首闖一級的中信學院，不過在複賽最終戰甜蜜復仇並淘汰中信，讓世新搭上晉級末班車。文化四強戰對手正是世新，預、複賽各以46分、42分差贏球。

唯一目標 終結6年冠軍荒

自108學年度起連6季闖進四強的文化，本季唯一目標就是終結6年冠軍荒，隊長鄭慧慈表示，團隊非常認真備戰，畢竟經過1個月休兵，各隊一定都有所調整，「我們會準備好自己、戰戰兢兢。」

台師大、佛光

總教練師徒對決

鄭慧慈在預、複賽階段平均貢獻13.9分、14.1籃板，都創下UBA生涯5季以來最佳成績，同為大五的王玥媞本季化身「得分機器」，預賽以場均24.5分榮登新科得分后，兩人將是文化爭冠最大本錢。

第2種子佛光大學隊史第16度勇闖四強，將挑戰自107學年度後再次登頂，總教練楊淑淨在四強率隊對決母校台灣師大，與昔日教練梁嘉音進行師徒對決，兩隊本季前2次碰頭各拿1勝，明天再度交鋒爭搶冠軍賽門票。

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