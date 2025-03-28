NBA》詹皇絕殺補籃 湖人結束3連敗

詹姆斯在決勝節獨拿10分，包括最後的讀秒絕殺補籃。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前3節只靠罰球拿3分的詹姆斯，在決勝節獨拿10分，包括最後的讀秒絕殺補籃，率領湖人以120：119險勝溜馬，結束3連敗。

東契奇在最後8秒操刀最後一波進攻，但中距離拋投沒進，詹姆斯在籃下將球點進籃框，完成壓哨絕殺，湖人陷入瘋狂慶祝，詹皇也高舉右手，重複做出食指向下的手勢，向現場觀眾喊：「比賽已成定局！」

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生涯8次絕殺 排名史上第二

這是詹姆斯生涯例行賽加上季後賽的第8次絕殺，追平布萊恩和J.強森，排名史上第二，僅次於喬丹的9次，此外，他以40歲又87天成為完成絕殺的最年長球員。

詹姆斯前3節6次出手都落空，但決勝節連投帶罰，全場拿下13分、13籃板、7助攻，延續個人連續1283場得分雙位數的紀錄，他說：「我不知道完成絕殺有什麼感受，因為我當時進球後只是抬頭看大螢幕，看自己是否及時出手。」

湖人擠下灰熊 升上西部第4

湖人擠下灰熊升上西部第4，主帥瑞迪克也盛讚詹姆斯的關鍵貢獻，「他防守做得很好，第4節接管比賽，得到籃球之神的獎勵。」

湖人有5人得分達雙位數，東契奇34分，里維斯24分，八村壘14分。溜馬主控哈利伯頓斬獲16分、18次助攻，但球隊無緣6連勝。

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