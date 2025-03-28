晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

中職明開打 人流金流5大看頭

2025/03/28 05:30

中職36年個人可望達成紀錄中職36年個人可望達成紀錄

記者羅志朋／台北報導

中職36年主場賽事轉播平台中職36年主場賽事轉播平台

中職36年球季明天開打，新賽季有何亮點和可望達成的里程碑，現在就跟隨本報腳步一探究竟。

中職開幕週賽程中職開幕週賽程

一、票房注入強心針 衝刺4000萬人次

悍將張育成是今年中職年薪最高球員。（資料照）悍將張育成是今年中職年薪最高球員。（資料照）

去年在大巨蛋加持下，中職例行賽湧入276萬6386名球迷、場均7684人、票房收入近11億，皆破聯盟紀錄，休賽季期間台灣隊勇奪12強世界冠軍，並打進明年經典賽會內賽，台灣棒球熱潮一波接一波，加上大巨蛋場次增至52場，今年票房可望再攀新高峰，會長蔡其昌日前喊話挑戰場均9000人，並非遙不可及，本季進場觀眾只要再累計250萬9278人次，就可達成4000萬人次里程碑。

中職明開打 人流金流5大看頭獅隊陳傑憲手握史上最大合約，今年年薪高達1680萬。
（資料照）

二、富邦第9年 砸逾30億元求1冠

悍將砸重本整頓軍容與啦啦隊，期待迎來隊史第一冠。（資料照）悍將砸重本整頓軍容與啦啦隊，期待迎來隊史第一冠。（資料照）

富邦悍將自2017年進軍中職，歷經葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮、陳金鋒5任教頭，投入超過30億資金卻1冠難求，甚至連1場台灣大賽都沒打過，去年季中補進投打悍將張奕、張育成，戰績反倒一落千丈，下半季勝率4成07敬陪末座，本季是陳金鋒執教第2年，能否揮別悲情率隊打進季後賽，有待時間驗證。

悍將張育成是今年中職年薪最高球員。（資料照）悍將張育成是今年中職年薪最高球員。（資料照）

三、富邦第9年 砸逾30億元求1冠

中職正邁入大頂薪時代，除了「億元男」陳子豪和江坤宇，更誕生史無前例的「2億男」陳傑憲，今年全聯盟年薪超過千萬的球星多達8人，締造史上單季新高，以張育成推估近2000萬最多，陳傑憲1680萬居次，江少慶、王維中、林子偉、王柏融、朱育賢和陳子豪都在千萬年薪之列。

四、林智勝胡金龍 最後一季風采

去年潘威倫、高國慶、官大元、周思齊光榮引退，今年輪到林智勝和胡金龍「最後一舞」。43歲的林智勝在2004年開啟職業生涯，累計304轟高居全壘打榜首，曾締造中職史上唯一的「30轟-30盜」，拿過全壘打、打點王和年度MVP，近年出賽數銳減，難敵歲月痕跡，今年確定打完退休，他說，「不會捨不得，我從9歲打棒球到現在，也滿久的啦，我覺得很棒。」

五、千安百轟兩百盜 紀錄年呼之欲出

今年有不少個人紀錄等著眾家好手挑戰，包括朱育賢、王威晨、陳子豪可望在開季就達成千安，3人最多只剩10安就達標，另外，郭嚴文、許基宏、詹子賢、王柏融、林安可有機會達成生涯百轟里程碑，陳晨威還差28盜，就能成為中職史上第5位「200盜俱樂部」成員，邱浩鈞只差4次中繼就完成百中繼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中