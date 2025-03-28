中職明開打 人流金流5大看頭

中職36年個人可望達成紀錄

記者羅志朋／台北報導

中職36年主場賽事轉播平台

中職36年球季明天開打，新賽季有何亮點和可望達成的里程碑，現在就跟隨本報腳步一探究竟。

中職開幕週賽程

一、票房注入強心針 衝刺4000萬人次

悍將張育成是今年中職年薪最高球員。（資料照）

去年在大巨蛋加持下，中職例行賽湧入276萬6386名球迷、場均7684人、票房收入近11億，皆破聯盟紀錄，休賽季期間台灣隊勇奪12強世界冠軍，並打進明年經典賽會內賽，台灣棒球熱潮一波接一波，加上大巨蛋場次增至52場，今年票房可望再攀新高峰，會長蔡其昌日前喊話挑戰場均9000人，並非遙不可及，本季進場觀眾只要再累計250萬9278人次，就可達成4000萬人次里程碑。

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獅隊陳傑憲手握史上最大合約，今年年薪高達1680萬。

（資料照）

二、富邦第9年 砸逾30億元求1冠

悍將砸重本整頓軍容與啦啦隊，期待迎來隊史第一冠。（資料照）

富邦悍將自2017年進軍中職，歷經葉君璋、陳連宏、洪一中、丘昌榮、陳金鋒5任教頭，投入超過30億資金卻1冠難求，甚至連1場台灣大賽都沒打過，去年季中補進投打悍將張奕、張育成，戰績反倒一落千丈，下半季勝率4成07敬陪末座，本季是陳金鋒執教第2年，能否揮別悲情率隊打進季後賽，有待時間驗證。

悍將張育成是今年中職年薪最高球員。（資料照）

三、富邦第9年 砸逾30億元求1冠

中職正邁入大頂薪時代，除了「億元男」陳子豪和江坤宇，更誕生史無前例的「2億男」陳傑憲，今年全聯盟年薪超過千萬的球星多達8人，締造史上單季新高，以張育成推估近2000萬最多，陳傑憲1680萬居次，江少慶、王維中、林子偉、王柏融、朱育賢和陳子豪都在千萬年薪之列。

四、林智勝胡金龍 最後一季風采

去年潘威倫、高國慶、官大元、周思齊光榮引退，今年輪到林智勝和胡金龍「最後一舞」。43歲的林智勝在2004年開啟職業生涯，累計304轟高居全壘打榜首，曾締造中職史上唯一的「30轟-30盜」，拿過全壘打、打點王和年度MVP，近年出賽數銳減，難敵歲月痕跡，今年確定打完退休，他說，「不會捨不得，我從9歲打棒球到現在，也滿久的啦，我覺得很棒。」

五、千安百轟兩百盜 紀錄年呼之欲出

今年有不少個人紀錄等著眾家好手挑戰，包括朱育賢、王威晨、陳子豪可望在開季就達成千安，3人最多只剩10安就達標，另外，郭嚴文、許基宏、詹子賢、王柏融、林安可有機會達成生涯百轟里程碑，陳晨威還差28盜，就能成為中職史上第5位「200盜俱樂部」成員，邱浩鈞只差4次中繼就完成百中繼。

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