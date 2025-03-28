中職6隊轉播微洗牌 台鋼台語播報續攤

中職新球季3/29開打。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職新球季明天開打，今年各球團仍提供多元的轉播收看管道，球迷可選擇自己習慣的平台為選手加油。

去年贏得總冠軍的中信兄弟，週六開幕戰將對決統一獅，今年中信的有線電視轉播頻道仍是以體育台為主的緯來電視網，MOD換成緯來精采台，網路平台包括Twitch中信兄弟官方頻道、DAZN、CPBL TV。

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週日分別進行主場首戰的統一獅和樂天桃猿，轉播平台大致和去年相同，統一獅有線電視由博斯與MOMOTV共同轉播，MOD新增愛爾達，網路平台有DAZN、中華電信Hami、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看、LiTV、LINE TODAY、CPBL TV。

樂天桃猿主場轉播維持有線電視和MOD是為DAZN，網路平台則有DAZN、CPBL TV。

下週三主場首戰的味全龍，有線電視轉播和MOD分別是緯來電視網和愛爾達，網路平台有味全龍youtube頻道、Twitch、緯來體育台官方頻道、DAZN、愛爾達、FainTV歡樂看、LINE TODAY、CPBL TV。

同樣下週三主場首戰的富邦悍將，官方轉播頻道為富邦悍將官方Twitch頻道，有線電視仍是MOMOTV，MOD是愛爾達，網路平台有CPBL TV、DAZN、Hami Video、愛爾達和、緯來體育台YT、My Video、LINE TODAY

下週五主場首戰的台鋼雄鷹，有線電視改由博斯和MOMOTV共同轉播，MOD是愛爾達，網路平台有愛爾達和CPBL TV，另外在台鋼雄鷹官方YouTube頻道為付費會員提供專屬台語轉播。

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