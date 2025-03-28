中職洋將新命題 以較低成本引進亞援

悍將今年以育成合約網羅日投二宮衣沙貴。（取自富邦悍將網站）

增加比賽可看性

悍將今年以育成合約網羅日投根岸涼。（取自富邦悍將網站）

有助台日韓人才交流

〔記者倪婉君／台北報導〕為提升聯盟競爭力，韓職明年球季將實施「亞洲配額」（Asia Quota）制度，每隊除現有3名洋將外可再引進1名亞洲和澳洲籍球員。對中職來說，這類「亞洲外援」的成本相對低且有一定素質，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，這確實可行，甚至倡議台、日、韓3國坐下來討論，若都實行此制度，對增加比賽可看性和亞洲人才交流都有助益。

韓職首年亞援球員

支出上限20萬美元

韓職1月召開理事會時通過明年將啟動亞援制度，引進對象包含亞洲棒球總會成員國涵蓋的亞洲籍選手及澳籍球員，台灣球員也包含在內。只是韓職對於首年亞援球員的支出上限為20萬美元（約台幣666萬），近來韓媒注意到中職進入「超大合約時代」，以此額度要網羅台灣好手的難度很高，但台灣球界對於中職是否開放亞援的討論聲音已出現，普遍認為這是可行方向。

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台鋼：應擬配套措施

避免投打比例傾斜

以去年首次進入一軍的台鋼而言，陣中包括小野寺賢人、吉田一將等投手都是從日職獨立聯盟網羅，相較從美職體系尋覓的洋將來說成本低。劉東洋不諱言，若台灣實施亞援制度，球團有把握網羅到好手，「只是相對配套措施必須訂好，像是否限制外援的位置，以免各隊都將名額用在投手，造成投打比例更往一邊傾斜。」若日職也施行，對台灣選手的生存空間也有幫助。

球評陳師正也認為值得考慮，但仍需視各隊需求，因為開放亞援後可能會衝擊本土球員的空間，「這也是職棒現實之處，本土球員本來就需努力。」此外，若以較低成本引進亞援，也可當做是預防一軍洋將受傷，或是頂尖洋投被挖走時的儲備戰力。

富邦悍將今年以育成合約網羅兩名日籍投手根岸涼、二宮衣沙貴，也是以較低成本為球隊補強農場深度的概念，若開放亞援都是適用人選。

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