百變韓職吸客 亞援制2026年上路

前日本獨立聯盟投手白川惠翔，去年季中以短約方式效力韓職斗山熊，他也是催生韓職亞援制的關鍵人物。（取自斗山熊網站）

導入多項變革

積極開發新球迷

〔記者羅志朋／綜合報導〕韓國職棒新賽季上週六開打，開出5場全爆滿的亮眼票房，近年韓職導入PitchCom、電子好球帶，明年更將實施亞洲外援制度，各項政策求新求變，讓職棒更能迎合新一代球迷的口味，擴大球迷版圖，韓職力求突破的積極態度足供中職借鏡。其中23歲的前日本獨立聯盟右投白川惠翔，絕對是催生韓職亞援的關鍵人物。

日投白川惠翔

催生3+1洋將新制

韓職各隊一軍最多可登錄3名洋將，投野至少各1人，單季最多換2人，規定嚴苛，2020年韓職理事會通過「育成洋將」制度，每隊可聘投、野手各1人，年薪上限30萬美元，原計畫2023年實施，因疫情衝擊在2022年宣布終止。

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由於洋將耗損嚴重，2023年季後韓職決議推行「6週短期替代洋將」制度，若陣中洋將受傷長期缺陣，可被列入至少6週的復健名單，找來的替代洋將不佔換洋將次數，縮小各隊戰力差距。

去年季中SSG登陸者洋投力亞士（現效力富邦悍將）因傷長期脫離戰線，便延攬日本獨盟右投白川惠翔，做為6週短期替代洋將，先發5場拿下2勝2敗、防禦率5.09，後來斗山熊因洋投威達爾（曾效力樂天桃猿）進入復健名單，白川惠翔合約期滿轉投斗山，薪資從180萬日圓翻倍成長至400萬日圓（約88萬台幣），先發7場繳2勝3敗、防禦率6.03。

儘管白川惠翔帳面成績平平，但他年輕有潛力又能吃局數，頗受好評，間接催生今年1月韓職理事會拍板定案，明年將啟動亞洲外援制度，每隊可延攬1名亞洲或澳洲籍選手，意味各隊一軍可登錄「3+1」名洋將。

韓國職業足球和籃球聯賽實施亞援制度多年，如今韓國職棒也跟進，成效如何有待觀察，只是此制度的先行者白川惠翔命運曲折，他在韓職投到手傷，隨後投入日職選秀落榜，日本獨盟投手挑戰更高層級的中職、韓職，能否健康投滿一整季成為觀察重點。

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