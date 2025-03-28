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終極武器古林 開季從二軍出發

2025/03/28 05:30

古林睿煬（產經新聞提供）古林睿煬（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒賽季今天正式開幕，台灣11位旅日好手沒人進開季名單，但最接近一軍的古林睿煬被視為日本火腿的「終極武器」，雖尚未初登板，已吸引前日本名將的高度關注，看好他能提升投手深度，幫助火腿隊朝暌違9年的洋聯冠軍邁進。

火腿隊前次拿下洋聯冠軍是大谷翔平仍在陣中的2016年，隨後進入黑暗期，新庄剛志從2022年執教花3年重建成功，去年躍升洋聯第2，今年季前就衝出熱身賽冠軍，《日刊體育》找25位球評預測洋聯冠軍，雖有18人預測軟銀衛冕成功，但也有6人看好火腿。

其中，預測火腿奪冠的宮本慎也，不僅在社群媒體寫道古林睿煬是「終極武器」，還直言他的球不容小覷，而火腿先發輪值本來就有5張牌，如今又有洋將助陣，投手戰力更堅強。

火腿今晚開幕戰作客西武球場，推派金村尚真強碰今井達也，新庄剛志昨直言，執教第4年多少了解該如何贏球，今年就是劍指冠軍的重要賽季。

日本職棒去年觀眾人數高達2668萬，比前年賽季多出6%，寫下史上最多紀錄，場均觀眾3萬1098人，今年有大聯盟到東京舉辦開幕戰的熱度加持，為日本創造更多棒球迷，期待今年觀眾數更上層樓。

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