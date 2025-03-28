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大聯盟全面開打 投手大谷季中復出

2025/03/28 05:30

道奇美國本土首戰今登場，陣中三位日籍球員備受矚目。（取自道奇網站）道奇美國本土首戰今登場，陣中三位日籍球員備受矚目。（取自道奇網站）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟2025年球季於3月28日全面開打，30隊中就有28隊首日出賽，大谷翔平重返二刀流和佐佐木朗希的第1個球季，會有什麼樣的表現，以及本季是否能夠連續24年有台灣選手上到大聯盟，都是台灣球迷的關注焦點。

自從陳金鋒在2002年成為第1個躋身大聯盟的台灣球員，每年至少都有1個台灣球員上到大聯盟，最多同一球季有5人，分別是2017年的陳偉殷、王維中、林子偉、胡智爲和曾仁和，以及2019年的陳偉殷、王維中、林子偉、張育成和黃暐傑，今年雖然開季沒有台灣選手在大聯盟，去年在大聯盟出賽4場的巨人隊投手鄧愷威，仍在等待重返大聯盟，響尾蛇隊投手林昱珉、海盜隊內野手鄭宗哲和老虎隊內野手李灝宇，也被評為有機會首度晉升大聯盟。

大谷在2023年季末動了第2次手肘韌帶手術後，去年以打擊一刀流出擊，締造史無前例的單季50轟、50盜紀錄，並且第3度獲選年度MVP，不但全票通過，而且是史上第1個以指定打擊獲選的球員。道奇隊總經理高梅斯昨天表示，大谷會在季中回到先發輪值，球團不在意大谷今年投多少局，而是要確保他能在季後賽走得最遠。

去年季後透過入札制度轉投道奇隊的佐佐木朗希，還沒有在美國投過球就被評為本季百大新秀第1名，在上週海外開幕賽第2戰對小熊隊先發3局，雖然只被擊出1支安打，卻投出5次四壞球，以致失1分，除了控球，佐佐木去年在日職只投111局，身體能否承受大聯盟更密集的出賽節奏，也是觀察重點，他預定在本週日美國初登板先發對老虎。

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