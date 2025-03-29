晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

史上最賣座開幕戰 德保拉10戰布雷克

2025/03/29 05:30

中職開幕戰今上演獅象大戰，兄弟洋投德保拉第3度扛下首戰先發重任。（資料照）中職開幕戰今上演獅象大戰，兄弟洋投德保拉第3度扛下首戰先發重任。（資料照）

中職今開打

獅隊布雷克首度擔任聯盟開幕戰先發。（資料照）獅隊布雷克首度擔任聯盟開幕戰先發。（資料照）

獅象第10度打頭陣

中職36年開幕戰 未戰先寫5大紀錄中職36年開幕戰 未戰先寫5大紀錄

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職36年今晚在大巨蛋上演史上第10度獅象開幕戰，統一獅布雷克生涯首度打頭陣，中信兄弟德保拉3度掛頭牌改寫洋將紀錄。兩大「古早味洋投」在史上最賣座開幕戰率先亮相，獅隊更要中止開幕戰作客7連敗的大魔咒。

兄弟與獅歷次開幕戰交手紀錄兄弟與獅歷次開幕戰交手紀錄

獅隊22次參與開幕戰史上最多，兄弟以20次緊追在後，獅象對決被視為「傳統一戰」，而德保拉和布雷克從2020年效力至今，並列伍鐸之後最長壽的現役洋投。兩人已在例行賽同場交手8次，2021年台灣大賽G1也激烈交鋒，即便德保拉累計4勝2敗(含台灣大賽1勝)占上風，他仍讚賞布雷克是好投手，同場對決討不到便宜。

開幕戰票房前5名球季開幕戰票房前5名球季

原本外界預測獅隊會派ACE級的新洋投梅賽斯打頭陣，總教練林岳平解釋，布雷克和梅賽斯的調整進度差不多，但球隊很期待梅賽斯，留到明天投台南主場開幕戰。

開幕戰客隊

獅 上次贏球是元年

今年中信找來勝騎士和羅戈助陣，德保拉在隊內面臨更激烈的洋將競爭，但他認為這是好事，且無時無刻都有信心，強調不害怕競爭。最終在「全洋投先發」的中信公辦熱身賽，德保拉繳出防禦率2的成績單，獲得開幕戰先發重任。

相較兄弟隊史開幕戰狂掃11勝6敗，統一僅5勝12敗1和，特別是作客戰績1勝7敗，前一次客場開幕戰奪勝已要追溯至職棒元年。中信球團昨晚公布，今明2戰預售票超過5萬張，打破去年味全2場48776人的開幕系列賽票房紀錄。

在6隊開季名單中，中信帶最少的25人，統一和味全27人，富邦、樂天和台鋼皆滿編28人，而伍立辰、陳冠穎、曾聖安、張誠恩、吳柏萱、曾昱磬、董順傑7人生涯首次上一軍就進入開季名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中