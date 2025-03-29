史上最賣座開幕戰 德保拉10戰布雷克

中職開幕戰今上演獅象大戰，兄弟洋投德保拉第3度扛下首戰先發重任。（資料照）

中職今開打

獅隊布雷克首度擔任聯盟開幕戰先發。（資料照）

獅象第10度打頭陣

中職36年開幕戰 未戰先寫5大紀錄

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職36年今晚在大巨蛋上演史上第10度獅象開幕戰，統一獅布雷克生涯首度打頭陣，中信兄弟德保拉3度掛頭牌改寫洋將紀錄。兩大「古早味洋投」在史上最賣座開幕戰率先亮相，獅隊更要中止開幕戰作客7連敗的大魔咒。

兄弟與獅歷次開幕戰交手紀錄

獅隊22次參與開幕戰史上最多，兄弟以20次緊追在後，獅象對決被視為「傳統一戰」，而德保拉和布雷克從2020年效力至今，並列伍鐸之後最長壽的現役洋投。兩人已在例行賽同場交手8次，2021年台灣大賽G1也激烈交鋒，即便德保拉累計4勝2敗(含台灣大賽1勝)占上風，他仍讚賞布雷克是好投手，同場對決討不到便宜。

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開幕戰票房前5名球季

原本外界預測獅隊會派ACE級的新洋投梅賽斯打頭陣，總教練林岳平解釋，布雷克和梅賽斯的調整進度差不多，但球隊很期待梅賽斯，留到明天投台南主場開幕戰。

開幕戰客隊

獅 上次贏球是元年

今年中信找來勝騎士和羅戈助陣，德保拉在隊內面臨更激烈的洋將競爭，但他認為這是好事，且無時無刻都有信心，強調不害怕競爭。最終在「全洋投先發」的中信公辦熱身賽，德保拉繳出防禦率2的成績單，獲得開幕戰先發重任。

相較兄弟隊史開幕戰狂掃11勝6敗，統一僅5勝12敗1和，特別是作客戰績1勝7敗，前一次客場開幕戰奪勝已要追溯至職棒元年。中信球團昨晚公布，今明2戰預售票超過5萬張，打破去年味全2場48776人的開幕系列賽票房紀錄。

在6隊開季名單中，中信帶最少的25人，統一和味全27人，富邦、樂天和台鋼皆滿編28人，而伍立辰、陳冠穎、曾聖安、張誠恩、吳柏萱、曾昱磬、董順傑7人生涯首次上一軍就進入開季名單。

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