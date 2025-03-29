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考古職棒元年 教練陣仗昔8人今137人

2025/03/29 05:30

中職元年vs.36年 教練、球員人數結構中職元年vs.36年 教練、球員人數結構

〔記者羅志朋／台北報導〕1990年中職元年開打時，4隊總計只有8名教練、87名選手，包含71名本土球員，歷經36年發展，如今6隊共137名教練、416名選手，包含382名本土球員，3項數據都寫下球季開打的新高紀錄。

兄弟教練團26人是聯盟最多，其中外籍教練有日籍總教練平野惠一（中）等23人。（資料照）兄弟教練團26人是聯盟最多，其中外籍教練有日籍總教練平野惠一（中）等23人。（資料照）

今年兄弟最多

日籍佔12人最大宗

本季全聯盟光是本土球員就多達近400人，以富邦悍將68人最多，另有32名洋將，以台鋼雄鷹7人最多。另外，味全龍伍鐸適用「羅力條款」，統一獅高塩將樹適用「永田條款」，兩人被視為「本土洋將」，不佔洋將名額。

元年時各隊教練團編制超陽春，全聯盟只有8名教練，獅隊僅總教練鄭昆吉1人，龍隊3人已屬豪華配置，今年6隊總計137名教練，每隊至少20人，中信兄弟26人最多，全聯盟有23名外籍教練，其中12人為日籍佔大宗。

近年日籍教練大舉來台，兄弟總教練平野惠一指出，台灣棒球承襲日本，2022年剛來台時很多人跟他說，某教練教了什麼東西，「聽到瞬間我內心有很大的危機感，因為幾十年前的觀念和訓練方式，現在居然還在使用，太過時了！」

平野強調，他很擔心過時的東西，會被誤解成日本棒球就是這樣，其實近代日本棒球各方面早就不同，當下他就希望把最新資訊帶來台灣，「教練不論國籍，球風不分日式或美式，如何把最新、最好的資訊帶來台灣，配合當地棒球文化和背景，然後結合選手的身體素質，讓他們發揮最大潛力，這才是最重要的。」

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