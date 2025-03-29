薪資不透明「再進化」 味全精選9人公布

徐若熙（資料照）

〔記者徐正揚、倪婉君／台北報導〕富邦悍將、味全龍趕在新球季開打前1天公布球員談薪結果，富邦團隊薪資增幅約10％，以戴培峰加薪14萬最多；味全比照樂天桃猿「精選性公布」少數球員薪資，其中包含複數年合約在身的李凱威、陳冠偉和蔣少宏，「龍之子」徐若熙的月薪則晉升40萬元級。

富邦公開22人薪資

中職各隊選擇性公開球員薪資已成常態，但樂天只在2月2日揭曉莊昕諺等5人的第一波調薪結果後就不再公布，而昨味全扣除3名複數年合約球員，也僅公布6人薪事，薪資不透明「再進化」，本報致電味全領隊丁仲緯，但至截稿前未獲回應。

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戴培峰去年包辦捕手最佳九人與金手套，加薪14萬至34萬，陳仕朋連續6年投球局數破百，加薪10萬至50萬，曾峻岳去年拿下生涯最多的19次中繼，加薪6萬至38萬，申皓瑋去年首次達成單季100安，加薪7萬至37萬，王正棠去年安打105支、打擊率0.333都是全隊最佳，加薪11.5萬至36萬，5人都簽下2年合約，明年月薪最高各達40萬、60萬、43萬、49萬、45萬。

徐若熙加薪至40萬

兩隊雖都壓線公布，但富邦一次公開22名球員薪資，並表列去年和今年差異值及備註合約細節，味全則僅精選9名球員，包括李凱威連續兩年包辦二壘手最佳九人與金手套，「2+1」年合約的第3年月薪由37萬升至46萬，陳冠偉、蔣少宏都執行第2年合約，月薪各由35萬、22萬升至42萬、26萬元。徐若熙去年投94.2局是生涯單季新高，月薪由28萬升至40萬，張政禹、曹祐齊、吳俊杰也都獲加薪，而拿莫．伊漾和王定穎月薪則分別減至14、15萬。

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