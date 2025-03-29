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UBA超級週末》政大文化冠軍相 誰來挑戰

2025/03/29 05:30

健行力拚重返榮耀，也是得分王劉丞勳最後一舞。 （資料照）健行力拚重返榮耀，也是得分王劉丞勳最後一舞。 （資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕113學年度UBA大專籃球聯賽公開一級決賽今天在台北小巨蛋點燃戰火，外界關注政治大學能否完成男子組5連霸壯舉，及文化大學能否締造女子組賽史最多的20冠霸業，本報也為讀者整理5大焦點。

政大隊長宋昕澔率隊挑戰5連霸。（資料照）政大隊長宋昕澔率隊挑戰5連霸。（資料照）

一、政大4年沒在小巨蛋輸過

文大隊長鄭慧慈肩負隊史第20冠使命。（資料照，大專體總提供）文大隊長鄭慧慈肩負隊史第20冠使命。（資料照，大專體總提供）

政大男籃從109學年度踏進小巨蛋後未嘗敗績，以8連勝完成4連霸，今年由宋昕澔、吳志鍇領軍，決賽目標將是2連勝封王，也是連兩季全勝、跨3季50連勝之姿登頂。

台師大以全本土陣容應戰，林韋愷力拚選秀身價。 （資料照）台師大以全本土陣容應戰，林韋愷力拚選秀身價。 （資料照）

台北體院在84到95學年度締造UBA 12連霸，若政大本季完成5連霸，將是96學年度以來最長連霸紀錄。

二、健行

拒當老二拚返榮耀

健行科大在105學年度奪下隊史首冠，並在106至107學年度完成2連霸，但之後就都與冠軍無緣，過去2屆都在決賽栽在政大手上。

健行被視為政大連霸之路的最大絆腳石，但在此之前，他們要先過輔仁大學這關，雙方本季2度碰頭，都由健行勝出。

三、台師大

全本土陣容爭冠

相較於其他隊有外籍生坐鎮，台灣師大是4強唯一全本土球隊，但球員打出競爭力，林韋愷在得分榜高居第二，莊杰閎場均3.3次抄截更是傲視群雄王。

台灣師大曾在97至99學年度完成3連霸，今年要力拚相隔4年再度站上決賽，首戰對手將是已對戰10連敗的政大，堪稱不可能任務。

四、劉丞勳、林韋愷

衝刺選秀身價

即將從UBA畢業準備投入選秀的劉丞勳，本季以21.1分拿下得分王，能否帶領健行擊敗輔大，甚至是帶隊重返榮耀，將是外界關注焦點。

後衛林韋愷是台灣師大打進4強的關鍵人物，他場均20分在得分榜高居第二，最後2場也將是他證明身手的絕佳機會，若能帶領全本土的台師大更上層樓，將大幅增加他投入職籃的本錢。

五、文化隊史第20冠

近在眼前

坐擁UBA公開女一級最多19冠的文化，繼106學年度完成4連霸後，就不知冠軍滋味，本季來勢洶洶，6強複賽全勝，將對決衛冕軍世新，而世新在陣容重整後，只剩6人可應戰，外界可看好文化能輕騎過關。

UBA女子組連5屆4強賽都是由相同班底組成，另一場為台灣師大對決佛光大學。

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