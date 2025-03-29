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吉迪締造史詩成就 讓詹姆斯淪戰犯

2025/03/29 05:30

公牛後衛吉迪（中）率隊絕殺湖人。（路透）公牛後衛吉迪（中）率隊絕殺湖人。（路透）

對湖人大三元又絕殺

詹姆斯末節發生要命失誤，淪為湖人輸球戰犯。 （法新社）詹姆斯末節發生要命失誤，淪為湖人輸球戰犯。 （法新社）

史上第一人

〔記者林岳甫／綜合報導〕昨一度落後18分的公牛，在第4節共飆進11顆三分球，包括最後倒數12秒落後5分，用迅雷不及掩耳的速度連飆3顆三分球，其中全能後衛吉迪除了繳出大三元，還在「大帝」詹姆斯面前投進壓哨大號三分球，率隊以119：117絕殺湖人拿下4連勝。

公牛落後5分時，主場球迷都認為大勢已去，沒想到前鋒P.威廉斯先在底線投進三分球，隨後詹姆斯傳球發生要命失誤，吉迪抄截後再助攻給懷特投進超前三分彈，湖人靠著全場拿下30分的里維斯上籃得手要回領先，吉迪則拿球在中場出手，在詹姆斯面前完成超狂絕殺。

吉迪日前打湖人繳出15分、17助攻、10籃板及8抄截，昨又以25分、14籃板及11助攻完成大三元，成為公牛本季雙殺湖人的功臣，也是史上首位對湖人締造大三元又完成絕殺的球員。另外，吉迪單季5次大三元是公牛隊史第2人，前一位是喬丹1989年的15次。

吉迪很驚訝詹姆斯關鍵時刻發生失誤，讓他輕鬆抄到球，至於致勝三分球，他說：「球剛離開指尖，我就覺得有機會進，這是全隊一起拚出來的勝利。」

詹姆斯前役才絕殺溜馬，昨卻淪為輸球戰犯。主帥瑞迪克坦言，這是毀滅性的敗仗，也是最慘的輸球方式。

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