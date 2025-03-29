馮翊新握贏球之鑰 扳倒非洲天王

馮翊新闖進WTT清奈挑戰賽16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名58的馮翊新昨在WTT印度清奈球星挑戰賽男單次輪，以直落三擊退世界排名18的「非洲天王」阿魯納，殺進16強；21歲的合庫小將黃愉偼也以3：1扳倒世界排名27的印度一姐芭特拉，首度闖進女單16強。

22歲的馮翊新首輪先以直落三解決比利時的拉森福斯，32強對上第4種子阿魯納，以暴力正手拍崛起世界桌壇的阿魯納，這幾年對台灣新生代好手都討不到好處，對上台灣一哥林昀儒僅1勝4負；高承睿在2年前的利馬挑戰賽也以3：1擊敗阿魯納；黃彥誠今年1月在馬斯開特挑戰賽更以直落三扳倒阿魯納。

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情蒐奏效 壓著對方反手打

馮翊新表示，他賽前特別看了黃彥誠打敗阿魯納的比賽影片，鎖定阿魯納較弱的反手，發球時主要發他的反手位短球，壓著他的反手打，「贏球的關鍵除了堅定執行戰術外，阿魯納這場失誤也不少。」馮翊新16強將遭遇世界排名54的法國小將波雷特。

最近剛和中國名將許昕自創品牌Xuperman簽約的黃愉偼，首輪先以直落三解決世界排名79的印度女將戈帕德。32強對決反手長顆粒打法的芭特拉，世界排名239的黃愉偼毫無懼色，以11：7、12：10、7：11、11：9獲勝。

黃愉偼16強將遭遇德國女將萬遠，世界排名70的萬遠在決勝局8：10落後下，化解2個賽末點後以3：2逆轉世界排名11的鄭怡靜，爆出大冷門。

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