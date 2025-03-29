林翊凱入名門得欄神 110跨大躍進

國體大林翊凱在全國大專校院田徑公開賽110公尺跨欄摘金。 （記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高中都孤單訓練的110公尺跨欄新星林翊凱，進入國立體大後訓練不再孤單，還能向全國紀錄保持人「台灣欄神」陳奎儒討教，林翊凱昨以破大會的13秒72，摘下全國大專校院田徑公開賽大專甲男生組金牌。

來自竹科實中的林翊凱當年參加全中運是全校唯一代表，畢業後決定加入國內跨欄名師王國慧門下。林翊凱表示，來到國體大訓練更有刺激性，又有學長、學姊可以學習，訓練比較不乏味。

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前年剛到國體大還在摸索的林翊凱，今年冬訓期就更熟悉王國慧開出的課表，明白如何訓練對自己更有幫助，他果然在開季首場春季盃就跑出13秒58，躍居史上第3快，當下看見成績都嚇一跳。

師承王國慧

陳奎儒作伴訓練

林翊凱平時有和陳奎儒一起訓練，期間學長也有給予建議，幫助他進步，他希望有朝一日能打破學長所保持的13秒34全國紀錄。

3月馬不停蹄參賽的「跨欄甜心」張博雅以13秒58摘100公尺跨欄金牌，她日前在室內世錦賽締造60公尺跨欄全國新猷，這趟令她收穫滿滿，前段速度提升不少，再來會努力強化肌力備戰全大運、亞錦賽，期許本季能突破個人最佳13秒11。

另外，30歲的李慈雲始終沒有放棄進步的機會，昨以58公尺96奪男子鐵餅金牌，打破王耀輝在2010年締造的全國紀錄，並入手5月亞錦賽參賽門票，屆時將是他生涯首場國際大賽。

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