晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林翊凱入名門得欄神 110跨大躍進

2025/03/29 05:30

國體大林翊凱在全國大專校院田徑公開賽110公尺跨欄摘金。 （記者林岳甫攝）國體大林翊凱在全國大專校院田徑公開賽110公尺跨欄摘金。 （記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕高中都孤單訓練的110公尺跨欄新星林翊凱，進入國立體大後訓練不再孤單，還能向全國紀錄保持人「台灣欄神」陳奎儒討教，林翊凱昨以破大會的13秒72，摘下全國大專校院田徑公開賽大專甲男生組金牌。

來自竹科實中的林翊凱當年參加全中運是全校唯一代表，畢業後決定加入國內跨欄名師王國慧門下。林翊凱表示，來到國體大訓練更有刺激性，又有學長、學姊可以學習，訓練比較不乏味。

前年剛到國體大還在摸索的林翊凱，今年冬訓期就更熟悉王國慧開出的課表，明白如何訓練對自己更有幫助，他果然在開季首場春季盃就跑出13秒58，躍居史上第3快，當下看見成績都嚇一跳。

師承王國慧

陳奎儒作伴訓練

林翊凱平時有和陳奎儒一起訓練，期間學長也有給予建議，幫助他進步，他希望有朝一日能打破學長所保持的13秒34全國紀錄。

3月馬不停蹄參賽的「跨欄甜心」張博雅以13秒58摘100公尺跨欄金牌，她日前在室內世錦賽締造60公尺跨欄全國新猷，這趟令她收穫滿滿，前段速度提升不少，再來會努力強化肌力備戰全大運、亞錦賽，期許本季能突破個人最佳13秒11。

另外，30歲的李慈雲始終沒有放棄進步的機會，昨以58公尺96奪男子鐵餅金牌，打破王耀輝在2010年締造的全國紀錄，並入手5月亞錦賽參賽門票，屆時將是他生涯首場國際大賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中