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獅開幕戰大勝 兄弟今年攻蛋4場得分0

2025/03/30 05:30

衛冕軍兄弟在開幕戰1分未得，苦吞最大分差輸球紀錄。（記者林正堃攝）衛冕軍兄弟在開幕戰1分未得，苦吞最大分差輸球紀錄。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職36年開幕戰昨由「傳統一戰」獅象大戰在大巨蛋揭開序幕，作客的統一獅一路壓著過往開幕戰成績占上風的中信兄弟，團隊14支安打中包括林安可開轟外帶猛打賞，加上布雷克5.2局先發好投壓制，終場8：0完封兄弟。獅隊不但中止開幕戰作客7連敗魔咒，勝分差還刷新聯盟開幕戰紀錄。

布雷克生涯首扛開幕戰先發，投出5.2局無失分精彩表現，率獅隊旗開得勝。（記者林正堃攝）布雷克生涯首扛開幕戰先發，投出5.2局無失分精彩表現，率獅隊旗開得勝。（記者林正堃攝）

布雷克5.2局好投

獅隊林安可單場3安猛打賞，包括隊史第2400轟的陽春砲。（記者林正堃攝）獅隊林安可單場3安猛打賞，包括隊史第2400轟的陽春砲。（記者林正堃攝）

林安可開轟猛打

大巨蛋票房前5名大巨蛋票房前5名

獅隊在昨賽前的開幕戰成績5勝12敗1和，擔任客隊戰績更是1勝7敗，前一次客場開幕戰奪勝已是職棒元年勝兄弟象。獅隊不但4局上靠林安可敲安先馳得點，6局上更把兄弟洋投德保拉打退場，單局打了10人次，包括代打胡金龍敲安在內鯨吞6分，提前奠定勝基。

大巨蛋獅象大戰4萬人滿場，締造開幕戰最佳票房紀錄。 （記者林正堃攝）大巨蛋獅象大戰4萬人滿場，締造開幕戰最佳票房紀錄。 （記者林正堃攝）

連同季前交流賽敗給日本火腿、公辦熱身賽分別輸給樂天桃猿和富邦悍將，中信兄弟本季「攻蛋」還未得分過，昨又遭布雷克在內5名獅投聯手完封。

布雷克透露，很早就知道自己要投開幕戰，熱身賽的出賽因此有所規劃，「去年台灣大賽沒能登板很可惜，但現在至少證明自己恢復健康，且有一定實力。今年希望每一場登板，都能幫助球隊贏球。」

江坤宇罕見失誤

種6分大局敗因

林安可7局上面對李振昌的陽春砲，是聯盟本季首轟，也是獅隊隊史第2400轟，但他賽後坦言敲出3安中，只有開轟的球打得紮實，「安打都有點折到（擠壓到），還要繼續努力。」

獅隊總教練林岳平談及6局大局關鍵，認為把握住兄弟游擊手江坤宇的罕見失誤，加上在對方趨前守備下，落點帶幸運的安打，是得分關鍵，「這場比賽我們是幸運一方，希望帶著首戰贏球氣勢開季。」

4萬球迷攻蛋

改寫開幕戰紀錄

大巨蛋昨湧進4萬人進場觀賽，創下中職史上開幕戰最高票房，也是例行賽第3場4萬人滿場。

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