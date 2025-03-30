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胡金龍開工清壘打 預約完美句點

2025/03/30 05:30

獅隊胡金龍6局上代打，一棒清壘建功。（記者林正堃攝）獅隊胡金龍6局上代打，一棒清壘建功。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕胡金龍在轉戰統一獅的第4年終於首次隨隊打開幕戰，6局上場代打就擊出帶有3分打點安打，在中職效力3隊都打過開幕戰，讓他覺得很有意義，他表示，很高興在引退年還能打開幕戰，最完美的句點是在台灣大賽遇到林智勝，而且由獅拿到總冠軍。

引退年第1戰 3刷開幕戰

繼2014年在義大犀牛、2017年在富邦悍將後，現年41歲的胡金龍今年是第3次打開幕戰，在中職穿過3件球衣剛好每隊都參與1次，連同美職時期在道奇、大都會都曾進入大聯盟開季名單，他覺得，打職棒22年確實很久，在每隊都能進入開季名單真的不是容易的事。

胡金龍指出，今年雖是最後1年，不會覺得打1場就少1場，現在去想退休以後要幹嘛沒有意義，就把代打跟經驗傳承的角色扮演好，不要因為個人影響球隊，引退賽在哪裡舉行看球團安排，「都要退休了，想再多也沒用，最後1年了，不要後悔，偶有佳作就好，以球隊贏球為主。」

胡金龍與林智勝都決定打完今年引退，他表示，球季是一場馬拉松，有很多環節與細節要顧，不是開玩笑的，身體狀況自己最知道，要維持一整季的高強度，真的有負擔，「目前的狀況算穩定，還OK，先好好享受這個球季，如果能跟智勝在總冠軍戰遇到，那就最完美了。」

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