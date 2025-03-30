沒有鏞基神全時 林培緯站一壘

獅隊林培緯先發6棒守一壘。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕繼第1次打公辦熱身賽、第1次進開季一軍名單後，統一獅21歲新秀林培緯昨又解鎖第1次打開幕戰，先發守一壘打第6棒，但他表示，前天看到中信兄弟派出德保拉的先發預告，就有「應該會先發」的心理準備。

21歲新秀 開幕戰初體驗

林培緯指出，之前在一軍有機會上場，大多是對方派出左投，因為德保拉是左投，讓他覺得有機會在開幕戰先發，前天特地看影片做準備，「前2年在季中升上一軍，心情比開幕戰更緊張，沒去想是不是開幕戰，當成整年120場的其中1場。」

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林培緯表示，因為全家都是獅迷，他與哥哥都參加過獅隊夏令營，進入球隊看到3連霸成員，覺得都是他的榜樣，但陳鏞基告訴他「只要你上場，表示教練對你有信心」，讓他開始想要贏過學長，「可以做的事情，都要做到最好，我不是來仰慕別人，是來競爭位置的。」

總教練林岳平指出，陳鏞基若在100％的狀態下，球隊一定會用，春訓主要在測試林培緯能否頂替陳鏞基的位置，由於陳鏞基開季有點狀況，目前在二軍重新調整，既然兄弟派德保拉先發，就讓右打的林培緯試試看，「我們必須找出，沒有陳鏞基、林益全的時候，一壘手是誰。」

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