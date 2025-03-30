晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

沒有鏞基神全時 林培緯站一壘

2025/03/30 05:30

獅隊林培緯先發6棒守一壘。（記者林正堃攝）獅隊林培緯先發6棒守一壘。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕繼第1次打公辦熱身賽、第1次進開季一軍名單後，統一獅21歲新秀林培緯昨又解鎖第1次打開幕戰，先發守一壘打第6棒，但他表示，前天看到中信兄弟派出德保拉的先發預告，就有「應該會先發」的心理準備。

21歲新秀 開幕戰初體驗

林培緯指出，之前在一軍有機會上場，大多是對方派出左投，因為德保拉是左投，讓他覺得有機會在開幕戰先發，前天特地看影片做準備，「前2年在季中升上一軍，心情比開幕戰更緊張，沒去想是不是開幕戰，當成整年120場的其中1場。」

林培緯表示，因為全家都是獅迷，他與哥哥都參加過獅隊夏令營，進入球隊看到3連霸成員，覺得都是他的榜樣，但陳鏞基告訴他「只要你上場，表示教練對你有信心」，讓他開始想要贏過學長，「可以做的事情，都要做到最好，我不是來仰慕別人，是來競爭位置的。」

總教練林岳平指出，陳鏞基若在100％的狀態下，球隊一定會用，春訓主要在測試林培緯能否頂替陳鏞基的位置，由於陳鏞基開季有點狀況，目前在二軍重新調整，既然兄弟派德保拉先發，就讓右打的林培緯試試看，「我們必須找出，沒有陳鏞基、林益全的時候，一壘手是誰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中