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開幕戰第1局 樂天公布2月談薪結果

2025/03/30 05:30

陳晨威（資料照）陳晨威（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿昨選在中職36年開幕戰進行第1局時，公布第2波談薪結果，連同第1波總計公布14人薪資，副領隊沈鈺傑強調，2月就與全數本土球員完成談約，球團並沒有不願公開球員薪資，選擇昨公布是因近期有媒體在詢問。

廖健富5年約

陳晨威簽3年

2月2日樂天開訓時公布莊昕諺等5人的首波調薪狀況，昨第2波追加9人，包括廖健富5年最高總值4100萬合約，陳晨威3年最高總值2505萬合約、本季月薪53萬，牛棚主力王志煊、陳柏豪、陳冠宇都獲2年複數年合約，本季月薪依序為26萬、27萬、60萬，林立3年複數年合約來到最後一年，月薪升至81萬。

早期中職各隊球員薪資「全都露」，近年普遍選擇性公布球員薪資，甚至出現味全龍前天僅公布9人合約的「精選」狀況，沈鈺傑指出，公布薪資球團採開放態度，基本上都會與球員溝通，如果合約細節不願被揭露，球團立場就是尊重選手意願。費解的是，本報開季前向樂天球團確認談薪進度時，公關27日回應「完成後會盡快公布」，球團新聞稿昨強調2月份就完成談約。

統一獅在開季前與隊長陳傑憲簽下10年最高總值2億距約，讓他成為「終身統一人」，樂天隊長林立最快明年球季結束就能取得FA資格，勢必成為自由市場搶手貨，沈鈺傑說，「林立身手確實值得拿到一份很好的長約，我們會找一個時間點跟他的經紀人談，希望能把他留在樂天。」

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