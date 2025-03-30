TPBL》謝亞軒炸夢想家 特攻近7戰6勝

謝亞軒進帳24分，成為特攻贏球最大功臣。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了得分火力強大的洋將飛馳，中信特攻本土射手謝亞軒昨扛起飆分重任，轟6顆三分球進帳24分，且他的防守表現同樣精彩，最終特攻以88：81打敗TPBL第2名的夢想家，近7場贏6勝，戰績13勝13敗守住聯盟第4的位置。

特攻本季因找不到對的洋將，導致出現嚴重貧攻，成為戰績不佳主因。不過，他們自從網羅進攻能力強大的飛馳後，團隊火力大進化，飛馳本季場均28.8分、7.2助攻，正是特攻谷底反彈的關鍵人物。

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進帳24分 轟6發三分彈

飛馳因傷連2場缺陣，特攻教練團很擔心貧攻問題再現，還好積極栽培的謝亞軒展現射手本色，以18投9中，攻下全隊最高24分。不僅如此，謝亞軒攜手魏嘉豪，成為令對手頭痛的防守組合，謝亞軒6抄截，魏嘉豪有4抄截，特攻逼夢想家發生28次失誤，也是贏球關鍵。

謝亞軒坦言，少了飛馳撕裂對手防線，其實對他有很大影響，但此仗就勇於出手，「感謝教練團和隊友給我機會，加上對手多採取區域聯防，讓我有較多空檔，我就盡量把握住。」

另一場連敗隊伍的對決，台新戰神在主場台北和平館，靠洋將米勒28分及主控丁聖儒19分、9助攻，以97：88打敗桃園雲豹，終止5連敗，雲豹則慘吞5連敗。

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