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江坤宇清壘安 兄弟掃除「蛋蛋」哀傷

2025/03/31 05:30

中信兄弟投手黃博多先發6局無失分，拿下勝投和單場MVP。（記者陳逸寬攝）中信兄弟投手黃博多先發6局無失分，拿下勝投和單場MVP。（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟昨4局下靠江坤宇關鍵清壘長打，加上新洋投黃博多繳6局無失分優質先發，最終兄弟就以8：3擊敗富邦悍將拿下本季首勝，一掃前天聯盟開幕戰遭統一獅完封的陰霾。

江坤宇關鍵清壘長打，助兄弟擊敗悍將拿下本季首勝。（記者陳逸寬攝）江坤宇關鍵清壘長打，助兄弟擊敗悍將拿下本季首勝。（記者陳逸寬攝）

終結攻蛋連39局未得分

3月兄弟在大巨蛋先後與日本火腿交流賽、2場公辦熱身賽和開幕戰遭完封，昨前3局又被悍將新洋投力亞士壓制，直到4局下一出局滿壘，江坤宇一棒掃出清壘的二壘安打，才終結「攻蛋」連39局未得分乾旱期，再靠3安和觸身球延續攻勢，單局灌進5分，力亞士先發3.2局被敲7安失5分承擔敗投。

江坤宇表示，其實力亞士投得很好，球路並不好攻擊，4局下剛好掌握機會先拿下分數，讓大家比較能放開來打，也很開心能為球隊建功。

兄弟隊長王威晨6局上因三壘守備遭強襲球擊中鼠蹊部，換局時提前退場幸無大礙，下個半局由王政順接替代打，一棒轟出兩分砲，生涯100安出爐，王政順說，今年有特別強化下盤，打擊時身體旋轉更順暢，很高興達成100安里程碑，希望往後能擊出200安、300安、400安。

王政順生涯100安出爐

兄弟總教練平野惠一指出，王政順從熱身賽至今狀況都很好，一直想找機會給他，很開心看他把握機會表現，「阿順即使沒上場，在板凳上也會一直為隊友加油，在球隊是不可或缺的存在。」王政順笑說，以前林智勝在球隊總是帶給大家歡樂，他想要效仿智勝學長。

黃博多押對寶 兄弟首勝

黃博多昨在中職生涯初登板表現精彩，先發6局被敲4安飆9K無失分，拿下勝投和單場MVP，他說，很開心能投滿6局，幫助球隊拿下本季首勝，百分之百享受在大巨蛋比賽。昨役票房17148人，累計兄弟大巨蛋開幕兩戰共57148人進場。

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