台灣人壽永續99主題日 兄弟球星籲一起減塑

中信金控總經理高麗雪、台灣人壽總經理莊中慶於中信兄弟開幕戰連袂開球。 （台灣人壽提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）攜手中信兄弟棒球隊、新北中信特攻籃球隊，昨在台北大巨蛋舉辦「永續99」主題日，推動環保永續理念。中信金控總經理高麗雪與台灣人壽總經理莊中慶共同開球，象徵永續HOMERUN，帶動現場氣氛。

總座號召球迷進化再淨化

本場比賽為中信兄弟的主場開幕系列戰，以「永續」為核心主題，高麗雪與莊中慶分別穿上「97、99」號球衣，寓意「就一起，永續久久」，展現企業推動永續發展的決心。中信金控董事會成員親自到場響應，鼓勵球迷實踐低碳生活。

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高麗雪表示，中信金控長期推動「永續金融先行者」使命，除企業自身減碳外，亦透過資金影響力協助企業邁向淨零轉型，共同打造更環保的未來。莊中慶則強調，台灣人壽持續支持運動產業，並藉由運動賽事推廣環保意識，並引用中信兄弟年度口號「進化」，號召球迷「進化」再「淨化」，讓永續行動成為生活習慣。

倡自備環保杯、環保餐具

中信兄弟隊長王威晨與球星江坤宇、曾頌恩、宋晟睿、呂彥青，以及中信特攻球員李睿麒，共同拍攝短片，呼籲球迷將「自備」納入日常生活，例如攜帶環保杯、使用環保餐具、減少一次性塑膠用品等。球星們強調：「地球是我們的家，永續需要大家一起努力。」

此外，現場舉辦「永續99」快閃活動，球迷以實際行動支持環保理念，不少人選擇搭乘大眾運輸前來觀賽，並自備環保餐具。更有球迷DIY製作環保杯套與購物袋，展現對減塑行動的支持。

台灣人壽也特別舉辦「永續99」線上活動，即日起至4月7日，球迷可至「台灣人壽讚」粉絲專頁參與挑戰，完成指定任務將有機會獲得限量精美好禮。

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