林培緯一箭射鷹 獅開季2連勝

統一獅新秀林培緯6局下敲出逆轉安打，助隊擊敗台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

逆轉安獲單場MVP

陳傑憲（左）賽前與中職會長蔡其昌出席「總機連憲」活動。（記者李惠洲攝）

新秀經驗值大增

〔記者倪婉君／台南報導〕從前天4萬人滿場的台北大巨蛋，到昨天8177名球迷進場的台南球場，統一獅不管是作客的中職36年開幕戰，或是作東的主場開幕戰，都以勝利收場，1局下敲出全隊第1安的隊長陳傑憲表示：「這兩場都有滿多球迷替我們加油，希望這種盛況從第1場維持到最後1場。」連兩場先發的新秀林培緯6局下敲出逆轉安打，則是助隊6：3擊敗台鋼雄鷹的單場MVP。

陳傑憲敲第1安

賽前與「總機連憲」

獅隊在10場公辦熱身賽以4勝6敗居6隊之末，但前天先以8：0完封中信兄弟，昨又從5局結束1：3落後，到6局攻出3分大局逆轉，陳傑憲就說：「我覺得滿不容易的原因是，在熱身賽投打守的狀況都讓總教練擔心，沒想到開季二連勝，也感謝隊友堅持住。」陳傑憲季前簽下10年總值2億元大合約，賽前還和中職會長蔡其昌出席「總機連憲」活動，但這兩戰維持8打數3安打的手感，「身體難免會累，但心不會累，希望以正面心態走完整個賽季、拿下好的結果」。

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打線部分，除了4局下開轟的林安可是亮點，連兩戰都擔任先發一壘手的21歲林培緯更是經驗值大增，在6局下從台鋼先發投手艾速特手中敲出帶2分打點的二壘安打。餅總指出，林培緯欠缺的是經驗，「他是帶著緊張、又期待、又慌張的樣子在比賽，一棒逆轉，相信對他的收穫滿多的。」

獅隊派出具日職資歷的梅賽斯先發，他用83球投5局飆5K失3分，餅總認為他的控球很到位、內容非常好，而中繼2局無失分的「本土洋將」高塩將樹則奪勝投，終結者陳韻文拿下本季首次救援成功。

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