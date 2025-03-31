林安可又炸裂 百轟只差9轟

統一獅林安可距離生涯百轟只差9轟。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕繼轟出中職36年第1轟後，林安可昨又在統一獅主場開轟，也讓他距離生涯百轟只差9轟，而在6局下被台鋼雄鷹先發投手艾速特打中右大腿，還意外形成攻出3分大局的轉折點，賽後他說自己知道百轟在即，但那只是過程，而大腿只是皮肉傷，並未打到骨頭就好。

6局挨球吻成轉折關鍵

林安可在4局下開轟，替獅隊追成1：3，而在6局下1出局一壘有人時，他就遭艾速特的直球砸中，還讓「餅總」林岳平面露不悅衝出休息室。餅總賽後表示，他不會認為艾速特是故意丟觸身球，但在那個情況下對安可是滿危險的狀態，是往膝蓋去，所以自己稍微有些情緒上來。

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只是那這個觸身球後，艾速特也連被敲兩支安打，餅總指出，「也有可能帶著情緒，讓對方有點毛躁，變成我們有機會。」但個性溫和的林安可，當下並沒有情緒上來，他微笑說：「那時候痛比較多啦，當然被丟到是不開心，但肌肉而已，沒有打到骨頭就沒事。」

去年繳出20轟，林安可生涯已累計91轟，現場也有球迷替他製作百轟倒數看板，「我知道百轟快到了，但就繼續這樣打，也不是說百轟就是目標，就是要不斷超越。」

另外，去年以30轟、99分打點拿下雙冠王的台鋼雄鷹魔鷹，昨和林安可同場較勁未開轟，但敲出兩支安打，其中2局上的內野安打還是團隊第1安，只是該局他在張肇元二壘安打後奮力跑回本壘遭刺殺，經重播輔助判決仍維持原判。

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