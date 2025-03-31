晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

林安可又炸裂 百轟只差9轟

2025/03/31 05:30

統一獅林安可距離生涯百轟只差9轟。（記者李惠洲攝）統一獅林安可距離生涯百轟只差9轟。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕繼轟出中職36年第1轟後，林安可昨又在統一獅主場開轟，也讓他距離生涯百轟只差9轟，而在6局下被台鋼雄鷹先發投手艾速特打中右大腿，還意外形成攻出3分大局的轉折點，賽後他說自己知道百轟在即，但那只是過程，而大腿只是皮肉傷，並未打到骨頭就好。

6局挨球吻成轉折關鍵

林安可在4局下開轟，替獅隊追成1：3，而在6局下1出局一壘有人時，他就遭艾速特的直球砸中，還讓「餅總」林岳平面露不悅衝出休息室。餅總賽後表示，他不會認為艾速特是故意丟觸身球，但在那個情況下對安可是滿危險的狀態，是往膝蓋去，所以自己稍微有些情緒上來。

只是那這個觸身球後，艾速特也連被敲兩支安打，餅總指出，「也有可能帶著情緒，讓對方有點毛躁，變成我們有機會。」但個性溫和的林安可，當下並沒有情緒上來，他微笑說：「那時候痛比較多啦，當然被丟到是不開心，但肌肉而已，沒有打到骨頭就沒事。」

去年繳出20轟，林安可生涯已累計91轟，現場也有球迷替他製作百轟倒數看板，「我知道百轟快到了，但就繼續這樣打，也不是說百轟就是目標，就是要不斷超越。」

另外，去年以30轟、99分打點拿下雙冠王的台鋼雄鷹魔鷹，昨和林安可同場較勁未開轟，但敲出兩支安打，其中2局上的內野安打還是團隊第1安，只是該局他在張肇元二壘安打後奮力跑回本壘遭刺殺，經重播輔助判決仍維持原判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中