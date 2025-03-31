悍將牛棚組 4棄將拚重生

賴鴻誠（記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將主力中繼投手王尉永、歐書誠、岳少華和吳世豪，都因傷或調整不及趕不上開季，去年下半季加盟貢獻7中繼的張奕又轉任先發，目前牛棚8名投手當中，有6人不是曾被其他球隊戰力外，就是從自主培訓升格正式球員，整體戰力備受考驗，昨開季首戰就壓不住陣腳，牛棚共投4.1局失3分表現平平。

游霆崴、藍愷青自培升任

攤開悍將開季牛棚陣容，賴鴻誠、賴智垣、廖任磊和李吳永勤曾被其他球隊放在60人保留名單外，後改投悍將，游霆崴、藍愷青歷經選秀落榜，先簽自主培訓合約，再升格正式球員。

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36歲的賴鴻誠睽違4年重返悍將，他坦言，職業球員需要舞台，年紀漸長多少會擔心失去舞台，去年季後一度打算轉換跑道，後來有多隊表達網羅意願，最終決定延續生涯，沒想過能回到這裡，感覺團隊凝聚力比之前還好，有「更像一家人」的感覺。

賴鴻誠盼一起鞏固牛棚

賴鴻誠表示，不敢說自己是牛棚要角，現在回來希望能多貢獻一些力量和智慧，大家一起鞏固牛棚，讓球隊往好的方向前進，「以往我們都會立下打進季後賽、拿到總冠軍的目標，但我覺得目標不用訂得太遠，這樣壓力很大，把每一場比賽做好，再去看結果就好。」

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