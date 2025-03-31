廖健富約定5年4100萬 跨自由球員申請年限

廖健富（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕廖健富年僅26歲，今年已經是生涯第9個球季，和樂天桃猿簽下5年長約，薪資總額4100萬元，合約將跨過自由球員申請年限，捕手出身的廖健富已經轉任一壘手，在陳俊秀、朱育賢兩個主力一壘手相繼以自由球員轉隊後，廖健富不僅扛下中心打線，也鎮守一壘大關重任。他表示，感謝球團的肯定，要承擔更多責任做為回報。

5年長約對尚未取得自由球員資格的球員很少見，廖健富過去最多簽2年。廖健富表示，今年也是朝複數年的方向去談，一開始有2年和3年的版本，考慮了很久，最終達成5年合約，對選手更有保障，相對也要承擔更多責任。

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樂天總教練古久保健二表示，廖健富有很好的打擊能力，過去幾年學長們給他很多幫助，現在廖健富逐漸進入成熟期，期許他成為球隊攻擊主力。

陳柏豪首獲複數約 今年加薪13萬

牛棚投手陳柏豪是經典賽資格賽國手，也首度獲得複數年合約，前年只在中信兄弟出賽4場的陳柏豪，去年透過補償球員制度轉隊，扛起樂天終結者重任，以29次救援成功稱王，這次獲得月薪分別為27萬元和30萬元的2年合約，今年加薪13萬元，調幅高達92.9％。

陳柏豪表示，去年投出還不錯的成績，有和球團談薪的本錢，這是過去沒有過的經驗，季後請教了很多教練和學長，原本也想過1年1簽，再給自己一些壓力，不過，複數年合約也代表對選手的肯定，談約時兩個方向都有規劃，非常感謝球團給予複數年合約的肯定，希望把經典賽資格賽的經驗和春訓的成果，帶到新球季，用更穩定的表現回報球團。

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