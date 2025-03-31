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UBA》跨季50連勝 政大完成5連霸壯舉

2025/03/31 05:30

政大隊長宋昕澔攻下全隊最高19分，也拿下FMVP殊榮。（記者林正堃攝）政大隊長宋昕澔攻下全隊最高19分，也拿下FMVP殊榮。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕政治大學昨晚在台北小巨蛋登場的113學年UBA公開男一級冠軍賽，展現傲人團隊戰力，幾乎每位球員上場都能有所貢獻，加上對手健行科大進攻狀態低迷，最終政大以88：70打敗健行，以跨季50連勝，完成5連霸壯舉，政大隊長宋昕澔攻下全隊最高19分，也拿下FMVP殊榮。

政大5連霸。（記者林正堃攝）政大5連霸。（記者林正堃攝）

宋昕澔奪最高分

從政大轉學到健行的廖本謙，表現亮眼拿下20分。（記者林正堃攝）從政大轉學到健行的廖本謙，表現亮眼拿下20分。（記者林正堃攝）

獲FMVP殊榮

政大在2017年成軍後就吸引不少HBL甲級好手加入，當時就打出5年奪冠的宣言，想不到4年就提前完成目標，過去4冠的最大功臣主控游艾喆已經畢業赴日打B聯盟，所幸政大仍有不少人可以頂替上來。

挾著強大的團隊戰力，政大此仗幾乎人人都能有所貢獻，健行試圖做出抵抗，政大就是有不同球員能跳出來，最終也就霸氣完成奪冠任務，球迷更是在比賽最後2分鐘就齊喊「5連霸！5連霸！」

健行試圖反抗

屢被擋下來

政大主帥陳子威指出，拿到冠軍真的是如釋重負，畢竟本屆確實是換血期，不過這批球員依舊很努力，也成功完成接班，再次把冠軍拿下來。至於宋昕澔本屆扛下隊長重任，昨他在第四節連續得分，順理成章拿下FMVP榮耀，他賽後也大喊真的很開心！

誰能推倒政大？

依舊是話題

政大是UBA公開男一級自84學年至95學年台北體院（台北市大前身）後，首支連5屆奪冠的隊伍。政大手握5冠僅差輔大6冠、北體12冠，位居史上第3，另外政大在台北小巨蛋迄今出賽10場都沒輸過，下屆誰能推倒他們依舊是話題。

健行連3屆屈居亞軍，即使一哥劉丞勳16分，從政大轉學過來的廖本謙也有20分，但團隊三分球命中率僅22.7％，難以跟衛冕軍進行抗衡。

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