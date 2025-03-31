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UBA》文化20冠到手 鄭慧慈笑納生涯首冠、FMVP

2025/03/31 05:30

鄭慧慈迎來8年來首冠。（記者林正堃攝）鄭慧慈迎來8年來首冠。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕文化大學隊長鄭慧慈從高中開始就是台北小巨蛋常客，只是從未在這裡笑著離開過，昨她在UBA生涯最終戰繳出「雙20」數據，助文化在公開女一級冠軍賽以88：53輕取佛光大學，她笑著拿下生涯首冠及FMVP，也是文化隊史第20冠。

文化大學贏得女子組冠軍，隊員開心地在場上擁抱彼此。（記者林正堃攝）文化大學贏得女子組冠軍，隊員開心地在場上擁抱彼此。（記者林正堃攝）

從高中起就征戰小巨蛋

蔡佑蓮（左2）榮獲人氣后、宋昕澔拿下人氣王。（記者盧養宣攝）蔡佑蓮（左2）榮獲人氣后、宋昕澔拿下人氣王。（記者盧養宣攝）

從進入HBL勁旅永仁高中，鄭慧慈在2018年還是菜鳥就隨隊登上小巨蛋，該屆最終拿亞軍，想不到迄今快來小巨蛋10次，都沒有完美結局。她苦笑表示，「我亞軍、第3名、第4名都拿過了，就是沒拿過冠軍。」

下季就要進入WSBL國泰，鄭慧慈昨注定是UBA生涯最終戰，她不想再留有遺憾，賽前就設定要努力做好自己的工作，展現要拿冠軍的決心。鄭慧慈首節火力全開獨拿10分，全場繳出21分、25籃板，成為文化奪冠功臣。至於歷史得分后王玥媞25分進帳，她下季也將進入國泰。

下季就要進入WSBL國泰

有趣的是，鄭慧慈用手指數一數自己花幾年才拿到冠軍，最後確定自己經8年征戰，終於入手首冠。值得一提的是，鄭慧慈經昨天一戰後，成為UBA女一級首位達成1000分、1000籃板、200助攻、100抄截的球員。

季軍戰方面，即將畢業的林佳蓉飆生涯新高39分，率台灣師大以79：69打敗世新大學，至少讓自己UBA生涯最終戰有個完美句點。

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